Вакцинация от COVID-19 в ЕС начнётся 27 декабря

Европейское агентство по лекарственным препаратам 21 декабря одобрило использование на территории ЕС вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Ожидается, что в ближайшее время это решение формально подтвердит Европейская комиссия.

Власти ЕС уже заявили, что сертификация вакцины означает, что массовая вакцинация в странах Евросоюза может начаться уже до Нового года. В ряде стран, в том числе в Германии, Франции, Австрии и Италии, она начнётся сразу после рождественских праздников, 27 декабря.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что первыми начнут прививать жителей домов престарелых.

Вакцина Pfizer стала первой зарегистрированной в ЕС вакционой от COVID-19. В Великобритании и США препарат был одобрен к массовому применению чуть раньше. В США одобрена и вакцина корпорации Moderna.

Сообщение о начале массовой вакцинации в ЕС совпало с резким ростом числа инфицированных коронавирусом в Британии - в связи с появлением нового, более заразного, как утверждают специалисты, штамма коронавируса. Многие страны ЕС прервали авиасообщение с Великобританией. С полуночи 22 декабря такие же меры вводит и Россия.

Во многих странах ЕС также отмечается ускорение темпов роста числа заражённых, в ряде государств, в том числе в Германии, на рождественские и новогодние праздники введены жёсткие карантинные меры.

В России одобрена для массовой вакцинации вакцина "Спутник V" института имени Гамалеи. Кроме России, её сертифицировали также в Беларуси.