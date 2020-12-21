Власти ЦАР: Россия направила в республику сотни военных

Россия направила в Центральноафриканскую Республику сотни военнослужащих – после сообщений о попытке мятежа в стране. Об этом сообщили власти республики в понедельник.

По словам представителя правительства ЦАР, Россия направила в страну "несколько сотен солдат и тяжёлое вооружение" в соответствии с договором между Москвой и Банги. Сообщается также, что в страну направлены сотни военнослужащих Руанды, которые уже участвуют в боях. Об участии в боях российских военных не говорилось.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия "не посылает войска" в ЦАР, но при этом сказал, что Россия "готова помочь в обеспечении безопасности и единства страны", а также напомнил, что в ЦАР уже находятся российские военные инструкторы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация в республике вызывает в Москве серьёзную обеспокоенность и что власти России наблюдают за её развитием.

Два дня назад власти сообщили о том, что несколько группировок вооружённой оппозиции, объединившись, начали наступление на столицу ЦАР Банги. Повстанцы поддерживают бывшего президента страны Франсуа Бозизе и выступают против нынешнего главы государства Фостен-Арканжа Туадере. Наступление началось в преддверии президентских выборов, которые должны пройти 27 декабря.

Ранее официально сообщалось о присутствии в ЦАР более 200 российских военнослужащих, которые проводили обучение местных военных и полицейских. Кроме того, ЦАР неоднократно упоминалась в контексте деятельности бизнесмена Евгения Пригожина и так называемой "ЧВК Вагнера", которую связывают с Пригожиным. Структуры Пригожина, которого называют поваром Путина, ведут в ЦАР разработку полезных ископаемых, а бойцы ЧВК, как утверждалось в журналистских расследованиях, выполняют различные задачи, в том числе и охраняют президента Туадере.