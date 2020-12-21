Россия выделит белорусским властям кредит в миллиард долларов. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин. Планируется, что кредит будет переведён двумя траншами: 500 миллионов долларов в этом году, и ещё 500 миллионов – в наступающем. Учёт задолженности по кредиту будет вестись в российских рублях.

В октябре кредит в полмиллиарда долларов предоставил Беларуси Евразийский фонд стабилизации и развития – за счёт этих средств власти страны собирались погасить накопленную задолженность перед компанией "Газпром" за поставки газа.

Ранее ряд экспертов отмечали резкое ухудшение экономической ситуации в Беларуси, вызванное, в частности, массовыми протестами против Александра Лукашенко и объявленной оппозицией общенациональной забастовкой, в которую включились несколько крупных белорусских предприятий. Власти страны признавали "некоторые волнения на предприятиях", но отмечали, что они "не нанесли никакого экономического ущерба". При этом Александр Лукашенко пригрозил участникам забастовки увольнениями и уголовными делами.

В понедельник по поручению Лукашенко МВД Беларуси создало единую электронную базу данных участников протестов. В ней будет содержаться информация о возрасте, местах проживания, работы или учёбы, а также об увлечениях каждого протестующего, попавшего в поле зрения правоохранительных органов. Создатели базы данных обещают "индивидуальный подход" в части мер реагирования.

Кроме того, в понедельник Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела против экс-кандидата в президенты страны и одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, а также против членов координационного совета оппозиции, включая Мария Колесникову. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества и заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём.