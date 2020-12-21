ФСБ: разговор Навального с Кудрявцевым – "подделка"

ФСБ назвала расследование об отравлении Алексея Навального "провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб", а видео с телефонным разговором Навального с Константином Кудрявцевым, сотрудником ФСБ, предположительно причастным к отравлению, – "подделкой". Заявление Центра общественных связей ФСБ России цитируют агентства.

В заявлении говорится, что "провокация" была "направлена на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности", а осуществление её "не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Об опубликованном же в понедельник, 21 декабря, видеоролике с разговором Навального с человеком, идентифицированным как Кудрявцев, в заявлении говорится так: "Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора". В заявлении также говорится, что "организована проверка".

Каких-либо доказательств, подтверждающих версию о подделке, в заявлении не приведено, также не приведено фактов, которые могли бы опровергнуть расследование о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального.

В понедельник Алексей Навальный опубликовал видеозапись своего разговора с, как он утверждает, оперативником ФСБ Константином Кудрявцевым, о причастности которого к покушению на Навального говорилось в опубликованном на прошлой неделе расследовании Bellingcat и ряда СМИ.

Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный им как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.

Ранее официальная Москва отрицала, что Навальный был отравлен, а президент Владимир Путин на днях заявил, что если Навального хотели бы отравить, то "довели бы до конца" покушение.

После публикации записи беседы Навального и предположительно сотрудника ФСБ к дому Кудрявцева в Москве приехали сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и журналисты. Они звонили в квартиру Кудрявцева, дверь им не открыли. Впоследствии к дому прибыли полицейские. Журналистов вынудили покинуть подъезд. Соболь была задержана.