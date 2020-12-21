ФСБ: разговор Навального с Кудрявцевым – "подделка"

ФСБ назвала расследование об отравлении Алексея Навального "провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб", а видео с телефонным разговором Навального с Константином Кудрявцевым, сотрудником ФСБ, предположительно причастным к отравлению, – "подделкой". Заявление Центра общественных связей ФСБ России цитируют агентства.
В заявлении говорится, что "провокация" была "направлена на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности", а осуществление её "не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".
Об опубликованном же в понедельник, 21 декабря, видеоролике с разговором Навального с человеком, идентифицированным как Кудрявцев, в заявлении говорится так: "Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора". В заявлении также говорится, что "организована проверка".
Каких-либо доказательств, подтверждающих версию о подделке, в заявлении не приведено, также не приведено фактов, которые могли бы опровергнуть расследование о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального.
В понедельник Алексей Навальный опубликовал видеозапись своего разговора с, как он утверждает, оперативником ФСБ Константином Кудрявцевым, о причастности которого к покушению на Навального говорилось в опубликованном на прошлой неделе расследовании Bellingcat и ряда СМИ.
Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.
В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный им как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.
Ранее официальная Москва отрицала, что Навальный был отравлен, а президент Владимир Путин на днях заявил, что если Навального хотели бы отравить, то "довели бы до конца" покушение.
После публикации записи беседы Навального и предположительно сотрудника ФСБ к дому Кудрявцева в Москве приехали сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и журналисты. Они звонили в квартиру Кудрявцева, дверь им не открыли. Впоследствии к дому прибыли полицейские. Журналистов вынудили покинуть подъезд. Соболь была задержана.
- 14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Материал частично базировался на расследовании, в котором участвовали журналисты Радио Свобода, – о том, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе "Новичка", который разрабатывает московский научный центр "Сигнал".
- Сотрудники Bellingcat исследовали данные группы из трёх человек – предположительно сотрудников ФСБ, которые находились в Томске в то же время, когда там был Навальный в августе нынешнего года. Один из участников этой группы Владимир Паняев, как утверждается, одновременно входит в группу сотрудников спецслужб, которые курируют разработки "Новичка", которым и пытались отравить Навального. Паняев и ещё двое членов этой группы с фамилиями Осипов и Александров, как утверждает Навальный, тайно сопровождали его во всех поездках по России начиная с 2017 года, о чём свидетельствуют данные об авиа- и железнодорожных билетах.
- Навальный также называет имена других предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к операции по его отравлению. Все они сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Утверждается, что некоторые из них – врачи. Названы следующие имена: Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Владимир Паняев. Координатором операции назван Олег Таякин.
- "Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина", – приходит к выводу Навальный. Он назвал случившееся с ним "государственным терроризмом".
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