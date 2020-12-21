"Путин же сказал — предателей наказываем особо строго"

В Подольском городском суде в понедельник началось оглашение приговора бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, который обвиняется сразу по четырём статьям Уголовного кодекса: "Мошенничество в особо крупном размере", "Получение взятки в особо крупном размере", "Незаконная предпринимательская деятельность" и "Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления". К вечеру понедельника судья Татьяна Юферова признала Шестуна виновным в получении взятки. Совокупно обвинение потребовало для Шестуна 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также два взыскания на общую сумму 114 миллионов рублей. Подсудимый ни по одному пункту вину не признает и считает дело против него заказным и политически мотивированным.