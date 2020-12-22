Троих соратников Навального оставили на ночь в ОВД

Троих соратников оппозиционера Алексея Навального, задержанных накануне в Москве, оставили в ОВД на ночь до суда. Их обвиняют по административной статье о неповиновении сотруднику полиции. Об этом они сами сообщили в соцсетях.

В отделе полиции по району Новокосино оставили главу предвыборного штаба Любови Соболь Ольгу Ключникову, сотрудника штаба Константина Распопова и сотрудника канала "Навальный LIVE" Акима Керимова.

Они были задержаны вскоре после задержания сотрудницы ФБК Любови Соболь, которую доставили в тот же отдел и опросили по уголовному делу о незаконном проникновении в жилище. Соболь в понедельник приехала к дому сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, предположительно причастного к покушению на Навального. Она звонила к нему в дверь, но в его квартиру проникнуть не пыталась. Ключникова была вместе с Соболь в машине, а двух других активистов задержали у здания ОВД, куда они приехали снимать.

Соболь отпустили из ОВД без предъявления обвинений.

Также накануне в Москве были задержаны несколько участников одиночных пикетов в поддержку Навального на Лубянке.