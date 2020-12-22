В Сибири проходят пикеты после публикации Навального об отравлении

22 декабря в Иркутске и Омске прошли пикеты в поддержку Алексея Навального - после публикации им расследования о предполагаемом участии ФСБ в его отравлении. Активисты вышли с плакатами к зданию местного отделения службы безопасности. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил один из пикетчиков Захар Сарапулов.
Координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов и его сотрудник Захар Сарапулов по очереди выходили к зданию ФСБ с плакатами "А у вас в ФСБ все такие?" и "Мы от них борьбы с терроризмом ждали, а они трусы стирают". "Мы требуем признать ФСБ террористической организацией и запретить её деятельность на территории России", - прокомментировал акцию Захар Сарапулов.
По его словам, после первого пикета у здания ФСБ поставили сотрудника, который сфотографировал активистов.
В Омске одиночный пикет возле управления ФСБ по области устроил Павел Пивоваров.
На плакате с надписью "федеральная стирка белья" он нарисовал трусы и разместил QR-код, ведущий на новое расследование политика о своем отравлении. "Я выхожу с пикетом... выразить неуважение и свое презрение к этой своре преступников, называющих себя властью", - заявил пикетчик.
Ранее ФСБ выступила с заявлением, в котором назвала разговор Навального с Кудрявцевым подделкой и заявила о начале проверки.
- В понедельник Алексей Навальный опубликовал запись своего разговора с, как он утверждает, Кудрявцевым. Оппозиционер представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. В ходе беседы сотрудник ФСБ фактически признался в том, что на Навального было совершено покушение, и рассказал подробности.
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