В Сибири проходят пикеты после публикации Навального об отравлении

22 декабря в Иркутске и Омске прошли пикеты в поддержку Алексея Навального - после публикации им расследования о предполагаемом участии ФСБ в его отравлении. Активисты вышли с плакатами к зданию местного отделения службы безопасности. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил один из пикетчиков Захар Сарапулов.​

Координатор иркутского штаба Навального Сергей Беспалов и его сотрудник Захар Сарапулов по очереди выходили к зданию ФСБ с плакатами "А у вас в ФСБ все такие?" и "Мы от них борьбы с терроризмом ждали, а они трусы стирают". "Мы требуем признать ФСБ террористической организацией и запретить её деятельность на территории России", - прокомментировал акцию Захар Сарапулов.

По его словам, после первого пикета у здания ФСБ поставили сотрудника, который сфотографировал активистов.

В Омске одиночный пикет возле управления ФСБ по области устроил Павел Пивоваров.

На плакате с надписью "федеральная стирка белья" он нарисовал трусы и разместил QR-код, ведущий на новое расследование политика о своем отравлении. "Я выхожу с пикетом... выразить неуважение и свое презрение к этой своре преступников, называющих себя властью", - заявил пикетчик.​

Ранее ФСБ выступила с заявлением, в котором назвала разговор Навального с Кудрявцевым подделкой и заявила о начале проверки.