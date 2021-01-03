Ржавая беременность. Георгий Юрьев – об аморальной привычке



Привычка свыше нам дана: замена счастию она.

А. С. Пушкин

Эта статья про грядущие руины путинского традиционализма и стабильности продолжает предыдущий текст с его главным подтекстом: любой Святой дух и все Боги с их пророками есть конкурентные продукты разных культур для рационального "испрямления" иррациональной и эмоциональной "кривизны" обыденной жизни людей. Именно поэтому они и не стоят того, чтобы из-за них ломать копья и отрезать головы инокультурным собратьям по разуму. Можно их всех и по отдельности любить, уважать или ненавидеть, критиковать или гордиться, обмениваться или торговать ими – активными полярностями социального бытия.

Однако есть и незримая человеческая ипостась, которая эти полярности объединяет и даже управляет ими как бы "третьей" виртуальной рукой, то есть свыше. Имя ей – привычка. Она рождается, вызревает и взрослеет как естественный продукт повторяющихся мыслей и действий. Именно личные привычки и общие традиции регулируют двуявленное: половое (биологическое – базис) и бесполое (социальное – надстройка) размножение, развитие и деградацию граждан, государств и империй.

Так, например, в оппозиционной прессе стало привычкой заявлять, что всё будет хорошо, когда холодильник победит телевизор, подействуют внешние санкции, русский народ проснётся и тогда… но смею утверждать, что и тогда Россия привычно проголосует за Путина и за "Единую Россию". Почему? Да потому что страна в очередной раз крепко "залетела" и подсела на ложь, воровство и беззаконие. Два десятилетия тому назад Россию обольстил вроде бы мелкий бесёнок, но сделал это профессионально и почти по-донжуански, после чего обрюхатилась-то она по-крупному. По привычке понадеялась на "авось", уверовала, что кривая свобода сама собой выведет народ на прямую дорогу счастья и благоденствия. Шиш вам, граждане! Родился привычный русский уродец, известный нам по Пушкину:

Родила царица в ночь

Не то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

А неведому зверюшку.

На бесперспективный божий суд выродилось, заматерело и огрызается не "белое и пушистое" воплощение воли народа, как утверждает его "отец-охранитель" Владимир Путин, а исторически ржавый, агрессивно косный и морально вывернутый "зверь-раздолбай". Поэтому ориентиры на конструктивное мышление и народную мудрость в данный исторический момент следует отнести к вывертам совести и здравоблудия.

Как, когда и почему это произошло? Постепенно, уверенно и поэтапно способом привычного оболванивания не шибко умных людей. Поэтому неправы и те, кто обнадёживает критически настроенных граждан возможной болезнью царя и скорым транзитом власти. Нет первого и не будет второго. Главная ошибка, переросшая в опасность ненормального развития, произошла при назначении Путина президентом: по роду своей основной профессии он был обязан говорить правду только тем, от кого напрямую зависела его карьера; всем остальным он мог беззастенчиво врать и совершенствоваться в этом. Став вершителем судеб, он воспарил во вранье, ибо отчитываться ему ни перед кем не надо.

Ложь и управленческое воровство подобно ржавчинным грибам вызывает гибель естественных социальных коммуникаций, например, патриотизма

Эта позиция мессии так же естественна, как и новая привычка жить в своё царское удовольствие, которую Путин на декабрьской пресс-конференции ожидаемо продемонстрировал в традициях ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ. Зримо помолодевший и пожизненный сам себе пациент-начальник кремлёвской клиники с улыбкой да с усмешечками рассказал изумлённым дамам и господам смешной анекдот про известный трюк амбициозного пациента из берлинской клиники. Пояснил это фразой типа того, что гусь свинье не товарищ, а потому истинно народному правителю России западло даже имя цээрушного фигуранта-пособника озвучивать. Президент явно легализовал подлую победу труса над героем: за "фигурантом" давно следят и, по умолчанию, пишут отчёты о подследственном; сами собой толстеют и размножаются папки уголовного дела; остаётся лишь дождаться возвращения блогера, арестовать, обвинить и навсегда посадить в тюрьму без права переписки этого пасквилянта, изменника и предателя Родины.

ФСБ не врёт, прецеденты есть, судебные процедуры отработаны и ничего нового изобретать не надо. А народ выйдет защищать предателя? Нет. Но если кто-то рискнёт или только замыслит это, то такому не поздоровится; все законы на такие случаи уже утверждены. Алексей Навальный, вынужден взвешивать сиюминутные и стратегические аргументы за/против возвращения на "ржавую" родину, особенно после разоблачения им вероломных государственных убийц.

Особенности национального овощеводства единообразно проявляются в морально-этических болезнях "овощей", логика возникновения которых схожа с болезнью злаков, технических культур, декоративных растений, диких трав и деревьев – "ржавчиной растений". Её вызывают ржавчинные грибы со сложным циклом размножения ржавыми спорами. Так происходит и в обществе с логикой силового управления: советское перевыполнение планов и нынешняя загнивающая стабильность, равно как и вертикально организованная коррупция (ржа) имеют своей причиной привычки лгать и воровать. От ржавой беременности рождаются и соответствующие ей ущербные дети. Ложь и управленческое воровство подобно ржавчинным грибам вызывает гибель естественных социальных коммуникаций, например патриотизма. Решения давить импортные продукты питания бульдозером и "бомбить Воронеж" есть не что иное, как насаждение "ржавого" патриотизма в форме беззаветной любви к бесстыдно действующей власти. Это свидетельство нравственно "ржавой" беременности страны. Показания для социального аборта методом люстрации есть, противопоказаний нет; пришла пора менять подлые традиции, как низам, так и верхам.

Чтобы жить и дружить не по "ржи", надо расставаться с аморальными привычками; для России же, чтобы не сгнить от властной ржи до степени археологических руин, надо избавиться от скверной народной традиции избирать искусных мастеров-"чревовещателей" глубинного народа на вечное правление.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук



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