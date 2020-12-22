Дерипаска и Ходорковский поспорили в телеграме о санкциях

Предприниматели Олег Дерипаска и Михаил Ходорковский - первый из них включён в санкционный список США, а второй живёт в эмиграции, проведя до этого более 10 лет в заключении - заочно поспорили в телеграме о том, как относиться к санкциям Запада в отношении близких к Кремлю российских бизнесменов.

Накануне Дерипаска выступил с предложением приравнять действия по "провоцированию санкций" против российских физических лиц и компаний к государственной измене. Он назвал санкции "орудием гибридной войны". С такой оценкой согласился пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Как сообщает РИА Новости, Песков сказал, что об инициативе Дерипаски услышат и депутаты, и президент, и не исключил, что будут предложены поправки в законодательство.

На высказывания Пескова отреагировал в телеграме Ходорковский. "То есть запрет тратить миллионы на Западе, работая чиновником в России,

отказ принимать в гостях тех, кто мучает и убивает людей, оставаясь безнаказанным в РФ - гибридная война? А по-моему элементарная чистоплотность. Жаль ее на Западе тоже не хватает" - написал бывший глава ЮКОСа, ныне живущий в Лондоне и выступающий с резкой критикой Путина и российских властей.

На слова Ходорковского, в свою очередь, отреагировал Дерипаска. "Нет, Михаил Борисович. Гибридная война — это когда Минфин США загоняет в санкции многотысячный коллектив российского предприятия с тысячами смежников и поставщиков, а затем посол США рекомендует представителям профсоюза предприятия оказывать давление на Правительство РФ, если они хотят, чтобы санкции были сняты" - написал он, по всей вероятности, имея в виду санкции против принадлежащей ему группы ГАЗ.

В США также введены персональные санкции против Дерипаски. Санкции против ряда компаний, совладельцем которых он является, были сняты после того, как изменилась структура их собственности. Несколько дней назад сообщалось о том, что европейские чиновники предупредили США, что Олег Дерипаска продолжает влиять на повседневную работу корпораций Rusal и En+, формально лишившись в них контрольного пакета. На этом фоне и было сделано заявление о "гибридной войне".

Что именно Дерипаска имеет в виду под провоцированием санкций - он не пояснил. Ряд российских оппозиционных политиков, в том числе Алексей Навальный, призывают страны Запада вместо секторальных санкций против российской экономики наложить их на конкретных лиц - приближённых Путина.