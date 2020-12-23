Из подземелья на улицу. Почему детские клубы готовятся к закрытию

С 1 января в России запрещается работа детских кружков в подвалах и цокольных этажах. Значительная часть детских клубов расположена именно там: руководители московских детских проектов рассказали Радио Свобода, что никакой альтернативы власти не предлагают, и во многих районах советской застройки никаких помещений, кроме подвальных, для них нет. В Московской городской думе уверяют, что готовы помочь детям найти новые места.



Сложно сориентироваться



16 сентября российское правительство утвердило новые правила пожарной безопасности, они начинают действовать с начала 2021 года. Пункт восьмой этого документа звучит так: "Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией".



– Запрещается, потому что сложно организовать эвакуацию из цокольного этажа. Окна там или очень маленькие, или их вовсе нет. Из соображений общей безопасности окна на цокольных этажах часто закрывают мощными решетками, которые не всегда легко открыть изнутри. Несовершеннолетние подвержены панике во внештатных ситуациях, им трудно сориентироваться. [Власти] пошли по пути наименьших для себя сложностей – запретили организовывать досуг несовершеннолетних в помещениях, которые в принципе потенциально опасны, – говорит Константин Кузнецов, эксперт научно-производственной компании "Фонд пожарной безопасности".



Фонд "Дети Марии" организует творческие занятия для детей и выпускников детских домов и психоневрологических интернатов. Радио Свобода ранее рассказывало о проблемах с помещениями у фонда. После резонанса в СМИ "Дети Марии" продолжили работу в центре Москвы. Исполнительный директор фонда Екатерина Бианки рассказала Радио Свобода, что о новых противопожарных правилах не знала: районные власти пока не говорили фонду, что он должен как-то корректировать свою нынешнюю деятельность.

– У нас сейчас две студии, одна в цокольном этаже, другая – в полуподвале. Из-за пандемии одна из наших студий закрыта, а в другой сейчас есть занятия только для взрослых – детей из интернатов не выпускают из-за карантина, – рассказывает она.

Екатерина Бианки говорит, что была бы не против работать в неподвальных помещениях, но в центре столицы для социальных организаций других особо и нет.

– Если брать центр Москвы, очень многие помещения, которые предоставляются досуговым, некоммерческим организациям, ориентированным на работу с населением, – это подвалы и цокольные этажи. Вообще с запретом детских занятий в подвалах и цокольных помещениях всё, как обычно, перевернуто с ног на голову. Конечно, с детьми гораздо лучше работать в нормальных, человеческих условиях, с хорошим доступом, освещенностью. Некоторые подопечные у нас на колясках. Лестница – длиной метра четыре, довольно узкая, там даже пандус нельзя сделать. Приезжает человек на коляске: коляску отдельно, человека на руках... Проводить занятия в нормальных помещениях – это, конечно, хорошо. Но хотелось бы, чтобы порядок действий был другой: сначала предоставить нормальные помещения, а потом запрещать, – рассказывает Бианки.

Собеседник Радио Свобода, проводящий спортивные тренировки для детей на цокольном этаже в Новой Москве, сомневается, что новое противопожарное правило будет массово применяться.

– Подвалы – это самое частое место для детских кружков. В таком случае они будут уничтожены в принципе. Вероятно, о том, что в подвалах нельзя проводить детские занятия, будут вспоминать в случаях конфликтов между руководителями клубов и районными чиновниками, – предполагает он.

Распад районных сообществ

Другой собеседник Радио Свобода, руководитель детского клуба на юго-западе Москвы, говорит, что в центре столицы в связи с новыми противопожарными правилами у ряда детских клубов помещения забрали ещё осенью, а в Юго-Западном округе чиновники тянули до декабря – возможно, надеялись, что правила будут скорректированы. Зато теперь взялись за детские клубы в подвалах.

– В результате кружки оказались поставлены перед фактом, что со следующего года они не смогут работать. Это прямая агрессия против детей: никаких мер поддержки детским клубам не предусмотрено. Они десятилетиями сидели в подвалах на различных вариантах льготной аренды. Новые льготные помещения найти практически невозможно, кто может, будет снимать на коммерческих условиях, то есть родителям за занятия детей придется платить уже другие деньги. Многими детскими клубами энтузиасты занимались по 30, 40, 50 лет: некоторые новых помещений искать не будут и просто закроются, оскорбленные таким отношением государства, – рассказывает он.

В новых противопожарных правилах работа детских кружков в подвалах и цокольных этажах разрешается, если это предусмотрено проектной документацией здания. Собеседник Радио Свобода отмечает, что старых советских зданий чаще всего это не касается: подвалы планировались там как хозяйственно-бытовые помещения, иногда бомбоубежища. Детские клубы в подвалах стали открывать в основном с 1960-х годов.

– Во дворе дома, где расположен наш клуб, мы проводили новогодние елки. Многие родители, которые приводят своих детей, занимались у нас, когда были еще школьниками. Получается, такого больше не будет. В новых домах проблемы детских клубов в подвалах обычно нет, там проектируют общественные пространства на первом этаже. А у нас весь район – старая застройка, куда нам переезжать? В случае дальнего переезда многие перестанут ходить: одно дело отпускать ребенка в клуб через три двора, а другое – везти куда-то на автобусе.

В Мосгордуме заверяют, что готовы помогать детским клубам с поиском новых помещений.

– Ни одного обращения лично ко мне от детских центров пока не поступало. Будут обращения, будем с ними работать, находить решения, – говорит Кирилл Щитов, председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы.

Евгений Бунимович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы, также считает, что детским клубам, которые будут выселять из подвалов, столичные власти смогут помочь.

– Прежде всего, надо обращаться в местную управу: возможно, у них уже есть какие-то планы. Если что-то не так, надо обращаться в городскую исполнительную власть, к уполномоченному по правам ребенка, в Московскую думу. Прямая обязанность депутата по округу [– заниматься такими историями]. Своих помещений у депутатов нет, но можно, например, договориться продлить на какое-то время аренду и искать решение проблемы, – говорит Бунимович.

На момент публикации пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики московской мэрии не предоставила комментарий Радио Свобода.