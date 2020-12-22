Госдума приняла законы о восстановлении системы вытрезвителей

Госдума во вторник приняла в итоговом, третьем чтении законопроекты о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Вытрезвители, куда сотрудники правоохранительных органов доставляли задержанных в состоянии опьянения, существовала с начала 30-х годов XX века, но перестали действовать в начале 2010-х годов, во время работы президента Дмитрия Медведева.

Принятые законы позволят региональным властям создавать специальные учреждения, куда будут доставлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Законом предусмотрено создание вытрезвителей на основе государственно-частного партнерства, то есть их услуги могут быть платными.

Изначально предполагалось, что в вытрезвители будут доставлять только граждан, не способных самостоятельно передвигаться, но эта норма была исключена из закона. Теперь он позволяет отправлять туда людей в состоянии лёгкого и среднего опьянения. Ещё один закон позволит это делать полицейским.

В ходе разработки законопроектов правозащитное и медицинское сообщество высказывали опасения о возобновлении практики насильной доставки в вытрезвители. Отмечалось, что медицинская помощь не должна предоставляться помимо воли граждан.