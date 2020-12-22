Сенат одобрил законопроект о защите прав человека в Беларуси

Сенат США в понедельник одобрил законопроект "О демократии, правах человека и суверенитете Беларуси".​ Он даёт президенту дополнительные полномочия по введению санкций против властей Беларуси, в том числе в связи с президентскими выборами 2020 года, которые США считают сфальсифицированными, и с насилием по отношению к участников акций протеста.

Ранее этот законопроект одобрила Палата представителей. Он был представлен конгрессменом-республиканцем Кристофером Смитом, по проектам которого в прежние годы уже были приняты несколько законов о защите демократии в Беларуси. Документ поддержали представители обеих партий. Для вступления в силу его должен подписать президент Дональд Трамп.​

При этом указывается, что санкции могут быть введены не только против граждан Беларуси, но и против россиян, "принимавших значительное участие в преследовании СМИ и нарушении прав человека в связи с политическими репрессиями в Беларуси".

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты против официальных итогов президентских выборов и власти Александра Лукашенко. Официальная Москва, в отличие от стран Запада, признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси и неоднократно высказывалась в его поддержку. Сообщалось также о содействии сотрудников российских СМИ, в частности RT, в Беларуси работе официальных белорусских СМИ, которые выступают с пролукашенковских позиций.

Принятый Палатой представителей документ, кроме того,