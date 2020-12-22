Путин подписал закон о пожизненном сенаторстве для бывших президентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает бывшим главам государства становиться пожизненными сенаторами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас в России двое живущих бывших глав государства — бывший президент Дмитрий Медведев и бывший президент СССР Михаил Горбачёв, на него действие документа не распространяется.

Законопроект был внесён на рассмотрение парламента самим президентом. В первоначальных версиях предполагалось, что у главы государства есть три месяца после отставки, что подать документы на получение кресла в Совете Федерации, в итоговом документе срок не регламентируется.

Этот же законопроект позволяет назначать в Совет Федерации до 30 сенаторов, семь из которых могут быть назначены пожизненно, а остальные — на шестилетний срок. Статус сенатора позволяет гражданину России вносить законы в Госдуму, участвовать в голосованиях верхней палаты парламента и даёт ему иммунитет от уголовного преследования.