Законопроект о неприкосновенности экс-президентов прошёл через Госдуму

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о гарантиях экс-президенту России и членам его семьи – в соответствии с поправками, внесёнными в Конституцию.

Теперь документ должен одобрить Совет Федерации и подписать глава государства.

В случае принятия закона президент России после истечения срока полномочий будет обладать неприкосновенностью. Его не смогут арестовать, задержать, обыскать либо привлечь к административной или уголовной ответственности.

Лишить экс-президента неприкосновенности сможет только Совет Федерации – на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении, которое подтвердят Верховный и Конституционный суды, отмечает РБК.

Пункт об иммунитете для бывших президентов в Конституцию предложила внести председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Она заявляла, что таким образом будет достигнута "конституционная гарантия независимости" деятельности главы государства.

В ноябре соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение парламента.

Ряд политиков, представителей оппозиции, гражданских активистов критиковали изменения в Конституцию, подчеркивая, что они "несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека". Голосование по поправкам, часть которых инициировал президент Владимир Путин, проходило летом. В числе самых обсуждаемых изменений – "обнуление" президентских сроков, которое позволяет Путину ещё дважды избираться на пост главы государства и оставаться у власти до 2036 года.