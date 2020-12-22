Михаил Ковальчук предлагает создать 5 "научных кластеров"

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в письме главе правительства России Михаилу Мишустину предложил "провести переформатирование научного потенциала Российской Федерации" и объединить научные и научно-образовательные организации в пять кластеров "сообразно стоящим перед ними задачам".
Текст письма, датированного концом ноября, публикует во вторник сайт "Троицкий вариант". На документе, как утверждает издание, стоит виза Мишустина "прошу разобраться и доложить", поручение дано вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Первая группа, по замыслу Ковальчука, должна объединить организации, создающие и эксплуатирующие "уникальные научные установки". Финансироваться эта группа должна за счёт госзаказа, предложено назвать её именем Игоря Курчатова. Во вторую группу рекомендуется включить "научные организации, осуществляющие фундаментальные исследования по широкому спектру современных естественно-научных направлений", помимо бюджета, они могут финансироваться за счёт грантов, а также участвовать в международных научных проектах. Эту группу предложено назвать именем Михаила Ломоносова. В третью группу предлагается включить организации, изучающие "глобальные социально-экономические процессы", её предложено назвать именем Владимира Вернадского. В четвёртую группу предложено включить организации, которые осуществляют прикладные исследования, половину финансирования при этом должны обеспечить гранты и заказы промышленных компаний. Эту группу предложено назвать именем Сергея Королёва.
Наконец, в пятую группу предлагается объединить Московский, Санкт-Петербургский и другие ведущие университеты. Её предлагается назвать именем Петра Великого, а к финансированию привлекать разные источники.
В письме подчёркивается, что аналоги подобных объединений научных институтов существуют в Германии. Из письма неясно, какой будет судьба тех научных институтов, которые не вписываются в описание ни одного из пяти "кластеров".
В правительстве инициативу пока не комментировали.
- Михаил Ковальчук - брат бизнесмена Юрия Ковальчука, которого называют одним из наиболее приближённых к Владимиру Путину людей. Его называли одним из авторов реформы Академии наук и научных институтов, которая подвергалась резкой критике в научном сообществе. Ковальчук имеет множество регалий, в том числе является членом-корреспондентом Академии наук, однако на выборах в члены академии его кандидатуру не поддержали.
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Выступая 30 сентября 2015 года перед членами Совета Федерации России, Михаил Ковальчук заявил, что некие враждебные России силы, в том числе в США, ставят перед собой цель "создать принципиально новый подвид Homo sapiens – служебного человека". Служебный человек якобы обладает ограниченным самосознанием, его размножение находится под внешним контролем, "дешевым кормом" ему служат генно-модифицированные организмы.
По словам Ковальчука, помешать созданию служебного человека "уже не может никто, это развитие науки, это по факту происходит, и мы с вами должны понимать, какое место в этой цивилизации мы можем занять". Несколько месяцев спустя в Российскую академию наук была представлена концепция "Стратегии развития конвергентных технологий", которая предлагает сделать стратегическим приоритетом научных исследований в России ровно те направления, которые в выступлении Ковальчука открывали возможность к созданию новой человеческой расы. Выступление подвергалось критике как антинаучное.
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