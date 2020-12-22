Михаил Ковальчук предлагает создать 5 "научных кластеров"

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в письме главе правительства России Михаилу Мишустину предложил "провести переформатирование научного потенциала Российской Федерации" и объединить научные и научно-образовательные организации в пять кластеров "сообразно стоящим перед ними задачам".

Текст письма, датированного концом ноября, публикует во вторник сайт "Троицкий вариант". На документе, как утверждает издание, стоит виза Мишустина "прошу разобраться и доложить", поручение дано вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Первая группа, по замыслу Ковальчука, должна объединить организации, создающие и эксплуатирующие "уникальные научные установки". Финансироваться эта группа должна за счёт госзаказа, предложено назвать её именем Игоря Курчатова. Во вторую группу рекомендуется включить "научные организации, осуществляющие фундаментальные исследования по широкому спектру современных естественно-научных направлений", помимо бюджета, они могут финансироваться за счёт грантов, а также участвовать в международных научных проектах. Эту группу предложено назвать именем Михаила Ломоносова. В третью группу предлагается включить организации, изучающие "глобальные социально-экономические процессы", её предложено назвать именем Владимира Вернадского. В четвёртую группу предложено включить организации, которые осуществляют прикладные исследования, половину финансирования при этом должны обеспечить гранты и заказы промышленных компаний. Эту группу предложено назвать именем Сергея Королёва.

Наконец, в пятую группу предлагается объединить Московский, Санкт-Петербургский и другие ведущие университеты. Её предлагается назвать именем Петра Великого, а к финансированию привлекать разные источники.

В письме подчёркивается, что аналоги подобных объединений научных институтов существуют в Германии. Из письма неясно, какой будет судьба тех научных институтов, которые не вписываются в описание ни одного из пяти "кластеров".

В правительстве инициативу пока не комментировали.