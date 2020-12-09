Банк друга Владимира Путина Юрия Ковальчука "Россия" зарабатывает не менее двух миллиардов рублей в год на платежах населения за услуги ЖКХ. Через него деньги за платежи обрабатывают около 150 организаций почти по всей России и в аннексированном Крыму. При этом комиссия банка значительно выше, чем в среднем по рынку. Об этом пишут издания "Проект" и The Bell в своём расследовании.

Сейчас через банк "Россия" идут платежи за жилищно-коммунальные услуги в Москве и Санкт-Петербурге и их областях, Белгороде, Ростове, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Смоленске. Через банк собираются платежи за газ почти во всех регионах. В Крыму через него оплачиваются и подключение к электричеству и к газопроводу, причём жители полуострова платят комиссию, которую обычно не платят жители России.

Многие поставщики услуг, за которые банк получает комиссию, входят в группу "Интер РАО", которую возглавляет сын Юрия Ковальчука Борис Ковальчук. Решение собирать оплату с крупнейших регионов в банке принято на самом высоком федеральном уровне, утверждает один из источников изданий. В начале 2021 года структуры, связанные с Ковальчуком, приватизируют предприятие "Жилищное хозяйство" в Санкт-Петербурге, через которую проходят платежи в городе на сумму около 70 миллиардов рублей в год, уверены издания.

"Проект" отмечает, что Ковальчук — возможно, самый близкий человек к Путину. В 2008 году он трудоустроил в своём медиахолдинге депутата Госдумы Алину Кабаеву, незадолго до публикации о её возможной свадьбе с президентом. Одним из совладельцев банка "Россия" и горнолыжного курорта, куда инвестировал банк, стала старая знакомая Путина, родившая очень похожего на него ребёнка. Ковальчук регулярно отдыхает вместе с Путиным в Сочи, утверждает "Проект". Он контролирует многие важные назначения, сделанные президентом, уверены расследователи.

Близость Ковальчука к Путину иногда принимает гротескные формы, рассказывает "Проект". В 2015 году президент погружался на дно Балаклавской бухты в Крыму, а в 2019 году — на дно Финского залива. Оба раза пилотом глубоководного аппарата был внучатый племянник Путина. Только семье Ковальчука можно было доверить погружение президента под воду на только что аннексированном полуострове, резюмирует издание.