Еврокомиссия рекомендует пересмотреть ограничения с Британией

Европейская комиссия рекомендует пересмотреть ограничения на транспортное сообщение с Великобританией, позволив осуществлять неотложные и необходимые поездки.

Заявлению предшествовали решения десятков стран на время приостановить рейсы из-за появившегося в Англии нового штамма коронавируса, который распространяется значительно быстрее предыдущих вариантов. При этом нет свидетельств того, что обнаруженный штамм вызывает более тяжёлый ход болезни.

Практически все страны-члены ЕС сейчас блокируют въезд пассажиров из Великобритании. Еврокомиссия рекомендует государствам пускать людей на свою территорию - при условии сдачи теста на COVID-19 и соблюдения требования самоизоляции – в случае положительного теста. Но необязательные поездки поощрять не стоит, отмечают в исполнительном органе ЕС.

Одновременно в Брюсселе предложили освободить от обязательного тестирования и ограничений на перемещение сотрудников транспортных организаций, к примеру, водителей грузовиков, передаёт "Би-би-си".

В ночь на 20 декабря в Лондоне и ряде районов на юге Англии вступил в силу четвёртый, максимальный уровень карантинных ограничений, введённых в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Руководитель управления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан подчёркивает, что новые штаммы – это нормальное явление для пандемии, и что не стоит говорить о вышедшей из-под контроля ситуации, о чём ранее заявлял, в частности,британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.