Умер французский актёр Клод Брассёр, снявшийся в десятках фильмов

Во Франции в возрасте 84 лёт умер Клод Брассёр – один из наиболее известных актёров 70-80-х годов прошлого века.

"Клод Брассёр скончался в мире и покое в кругу своих близких", - приводят французские СМИ слова артистического агента актёра Элизабет Таннер. Она подчеркнула, что Брассёр не был болен коронавирусной инфекцией. Артиста похоронят в Париже, на кладбище Пер-Лашез, рядом с его отцом – актёром Пьером Брассёром.

Клод Брассёр, в прошлом автогонщик, получил известность после роли в детективной драме 1974 года "Ледяная грудь" Жоржа Лотнера. Фильмы с его участием имели огромный успех - в их числе "Бум", "Видок", "Жерминаль", "Кемпинг", - отмечает Французское международное радио. Всего он снялся в более чем 90 лентах.

Брассёр дважды получал французскую премию "Сезар" как лучший актер – за роли в комедии "И слоны бывают неверны" (1976) и детективе "Война полицейских" (1980).