Колумбия подтвердила высылку двух российских дипломатов

Власти Колумбии подтвердили сообщения местных СМИ о выезде из страны – по настоянию Боготы - двух сотрудников посольства России.

Колумбийское руководство не уточнило причин такого решения, отметив лишь, что своими действиями российские граждане нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В министерстве иностранных дел Колумбии заявили также, что Россия в ответ отстранила от работы двух колумбийских дипломатов.

Глава колумбийской миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса сказал, что россияне покинули страну 8 декабря.

Журнал Semana и газета El Tiempo, в числе прочих, написали ранее о возможной причастности сотрудников российской дипмиссии к шпионажу, а именно к сбору секретной военной информации, а также сведений о работе энергетической отрасли и добыче минеральных ресурсов.

Ни МИД России, ни российское посольство в Боготе сообщение пока не прокомментировали, отмечает Reuters.