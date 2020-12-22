Колумбия подтвердила высылку двух российских дипломатов

Власти Колумбии подтвердили сообщения местных СМИ о выезде из страны – по настоянию Боготы - двух сотрудников посольства России.
Колумбийское руководство не уточнило причин такого решения, отметив лишь, что своими действиями российские граждане нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В министерстве иностранных дел Колумбии заявили также, что Россия в ответ отстранила от работы двух колумбийских дипломатов.
Глава колумбийской миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса сказал, что россияне покинули страну 8 декабря.
Журнал Semana и газета El Tiempo, в числе прочих, написали ранее о возможной причастности сотрудников российской дипмиссии к шпионажу, а именно к сбору секретной военной информации, а также сведений о работе энергетической отрасли и добыче минеральных ресурсов.
Ни МИД России, ни российское посольство в Боготе сообщение пока не прокомментировали, отмечает Reuters.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.