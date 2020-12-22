К матери Петра Верзилова пришли с обыском 

Сотрудники Следственного комитета провели обыск в деревенском доме матери издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова. По его словам, обыск дома, расположенного в деревне Видогощи Тверской области, проводили десять человек из отдела по особо важным делам. При этом они ничего не изъяли, но спрашивали у матери Верзилова о её связях с различными спецслужбами. По итогам женщине вручили повестку в СК на 11 января.

"Новая газета", ссылаясь на адвоката правозащитной организации "Агора" Леонида Соловьёва, сообщила, что следственные действия проводились в рамках так называемого "московского дела", по которому Верзилов проходит свидетелем, а также дела о двойном гражданстве: якобы издатель "Медиазоны" вовремя не уведомил надзорные органы о том, что у него есть канадский паспорт. Сам Верзилов утверждает, что никогда не скрывал двойное гражданство и считает преследование местью за оппозиционную деятельность. Он отметил, что сегодняшний обыск - уже девятый по счёту, проведённый у него и его близких.

За последние два года Пётр Верзилов неоднократно подвергался задержаниям и административным арестам. В сентябре 2018 года издателя "Медиазоны" госпитализировали в Москве после того, как он неожиданно начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Через два дня он был переведён в реанимацию в тяжёлом состоянии. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин.

Немецкие врачи установили, что Верзилов был отравлен, однако они не смогли определить тип вещества, которым это было сделано. Издатель "Медиазоны" предполагает, что его отравили сотрудники российских спецслужб. По его мнению, это может быть местью за его участие в расследовании убийства в Центральноафриканской Республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, или местью за акцию Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу в Москве, когда в знак протеста против политических репрессий участники группы выбежали на поле в полицейской форме и остановили игру.