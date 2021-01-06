Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Лицом к событию. - Путин хороший человек? - Да!!

Лицом к событию. - Путин хороший человек? - Да!!
Embed
Лицом к событию. - Путин хороший человек? - Да!!

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Нет, ну когда пресс-секретаря президента Д. Пескова ведущий ВГТРК В.Соловьев в лоб спрашивает, хороший ли человек его шеф, какие у него варианты ответа, кроме "да"? Он что, станет чесать репу и говорить: "да фиг его знает", или того пуще, заявит, что "нет"? Тем не менее, "хороший человек" в представлении Пескова вполне может быть "жестоким к тому, что в его понимании является греховным". Почему интервью Дмитрия Пескова не стали показывать в федеральном эфире? Почему ограничились ютьюб-каналом самого Соловьева? Что за крамола в нем содержится? А также: рейтинг провалов кремлевской пропаганды с точки зрения Еврокомиссии. Гость студии - политолог Глеб Павловский.

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG