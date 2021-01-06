Лицом к событию. - Путин хороший человек? - Да!!

Нет, ну когда пресс-секретаря президента Д. Пескова ведущий ВГТРК В.Соловьев в лоб спрашивает, хороший ли человек его шеф, какие у него варианты ответа, кроме "да"? Он что, станет чесать репу и говорить: "да фиг его знает", или того пуще, заявит, что "нет"? Тем не менее, "хороший человек" в представлении Пескова вполне может быть "жестоким к тому, что в его понимании является греховным". Почему интервью Дмитрия Пескова не стали показывать в федеральном эфире? Почему ограничились ютьюб-каналом самого Соловьева? Что за крамола в нем содержится? А также: рейтинг провалов кремлевской пропаганды с точки зрения Еврокомиссии. Гость студии - политолог Глеб Павловский.