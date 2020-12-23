Израильский парламент самораспустился в третий раз подряд

Израильский однопартийный парламент Кнессет досрочно самораспустился в третий раз подряд и прекратил работу с 12 часов ночи среды, 23 декабря. В стране пройдут четвёртые за два года парламентские выборы, они должны состояться 23 марта 2021 года.

В Израиле с 2019 года продолжается политический кризис, вызванный примерно равным количеством мест в парламенте, получаемых правыми и левыми партиями. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 депутатам не удавалось сформировать правительство. По израильскому законодательству, право сформировать правительство получает лидер партии, получившей больше всего голосов. Он должен заручиться поддержкой 61 депутата.

В этот раз весной 2020 года партиям удалось сформировать коалиционное правительство, в котором действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц должны были по очереди возглавлять правительство. Однако разногласия в коалиции привели к невозможности принять государственные бюджеты на 2020 и 2021 годы. Нетаньяху и Ганц обвиняют в досрочных выборах друг друга.