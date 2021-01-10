Классика прогресса. Артемий Троицкий воскрешает забытое

Хедлайнеры сто семьдесят восьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе" – британские исполнители прог-рока 1960–1970-х годов, но только не те, о которых вы подумали. Рок-критик Артемий Троицкий из всего многообразия звуков выбрал необычные и полузабытые.
Музыкальный сериал "Золотая эра британского рока" легко подразделяется на несколько исторически и эстетически чётко очерченных сезонов. Сезон 1: 1962–1966, "Британское нашествие". Ливерпуль и Лондон, Beatles и Rolling Stones, а также плотно примыкающие к ним и почти такие же прекрасные Animals, Kinks, Hollies, Small Faces, The Who, Yardbirds... Сезон 2: 1967–1974, "Классический рок". В принципе, британский рок этого периода разделился на два основных, местами пересекающихся русла: "тяжёлое" (Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep...) и "прогрессивное". Сегодня займёмся вторым.
"Прог-рок" – "зонтичный" термин, объединяющий полдюжины стилей: art rock, psychedelic, электронный рок, barocco rock, симфо-рок и т. п. – то есть, грубо говоря, различные высокохудожественные, утончённые, экспериментальные формы молодёжной волосатой музыки, не претендующие на массовую доступность, но позиционирующие себя как искусство. Самые знаменитые его представители – легендарные ансамбли Pink Floyd, King Crimson, Genesis, Yes. Однако все эти группы слишком хорошо известны, а я обращусь к творчеству их современников и единомышленников, не слишком успешных и полвека назад, а ныне и вовсе позабытых. И поможет нам в этом чрезвычайно насыщенный сборник под названием Lullabies for catatonics (подзаголовок "Британский авант-поп и арт-рок 1967–1974"), осчастлививший недавно любителей британской прогрессивной экзотики.
Что-то волшебное не то витало в воздухе, не то таяло в воде...
"Кататония" – это разновидность психического расстройства, сути и симптомов которой я не постиг, даже прочтя статью в "Википедии", но не в этом дело. Среди полусотни треков на сборнике имеются и ранние редкие записи знаменитых групп, и – что главное – много такого, до чего даже у меня, ушлого, но ограниченного в возможностях меломана, руки и уши не дошли!
Начну с единственного в подборке хорошо известного мне и горячо любимого персонажа. Последняя запись группы "Безумный мир Артура Брауна" была сделана на ферме в конце 1969 года. Несмотря на глобальный хит Fire, рекорд-лейбл забраковал новое демо, и песня All Over the Country психоделического эксцентрика Артура Брауна увидела свет только спустя 20 лет.
The Crazy World of Arthur Brown с композицией All Over the Country
А теперь – реальные архивные дебри. Группу с крайне неоригинальным названием The End опекал не кто-нибудь, а бас-гитарист Rolling Stones Билл Уаймен. Она выпустила единственный альбом (Introspection, 1969) и сгинула. Хотя песня Bypass the By-pass, записанная в 1967 году, вполне симпатичная.
The End с песенкой Bypass the By-pass
Группу Sweet Slag из городка Лутон возглавлял парень по имени Мик Керенский. Они тоже выпустили всего один альбом (Tracking with Close-ups, 1971), причём, судя по песне "Мир льда", совсем неплохой, с авант-джазовым призвуком. Вопреки прогнозам критиков, успеха он не имел, и ансамбль Керенского распался. Как указано в буклете сборника, одной из причин неудачи было "неаппетитное" название: slag по-английски означает "шлак", "дрянь" или даже "шлюха".
Sweet Slag и композиция World of Ice
Ещё одно сомнительное, хотя и хорошо знакомое всем покупателям название – Second Hand. Эта группа с сильным вокалистом Робом Эллиотом записала два альбома и даже отметилась одним небольшим хитом – песней со зловещим названием "Смерть может стать твоим Санта-Клаусом" (вошла во второй, одноименный, альбом 1971 года). В стилистическом отношении группа представила довольно нетипичный микс прог-рока с соулом.
Second Hand и Death May Be Your Santa Claus
Столичная, крепкая, но тоже напрочь забытая группа – Open Road. Поначалу это был анонимный состав, аккомпанировавший Доновану, популярнейшему в то время фолк-роковому певцу, "шотландскому Бобу Дилану". При расставании с фронтменом (кажется, Донован тогда уехал в Штаты) группа позаимствовала название его последнего альбома Open Road (1970). Прекрасная песня Can I See You?, написанная барабанщиком Джоном Карром, должна была открывать второй альбом "Открытой дороги", который не был издан из-за банкротства рекорд-лейбла. На сборнике "Колыбельных..." песня прозвучала впервые, спустя 48 лет после написания.
И ещё один редчайший экземпляр: группа 9:30 Fly из Глостера. Это уже чистая психоделия с лёгким мистическим уклоном. Возглавляли коллектив певец и поэт Майк Уэйнрайт и его американская подруга по имени Барбара. Очень современно звучащая песня "Разболтанный" с первого и единственного альбома 9:30 Fly, вышедшего в июне 1972 года. Группа дала несколько концертов в поддержку релиза, все в глухой провинции, после чего развалилась по неизвестным мне причинам.
9.30 Fly с композицией Unhinged
Поражаюсь тому, сколько талантливой и вдохновенной музыки было создано в тот период. Что-то волшебное не то витало в воздухе, не то таяло в воде...
Плей-лист 178-го выпуска "Музыки на Свободе":
1. Cigarettes After Sex (USA). Kiss It off Me, LP Cry
2. Vivienne Mort (Украiна). Вестерн, LP Досвiд
3. Ustad Saami (Pakistan). God Is, LP God Is Not a Terrorist
4. Ustad Saami (Pakistan). Prayer for a Saint, LP Pakistan Is for the Peaceful
5. Sasami (USA/Japan). At Hollywood, LP Sasami
6. The Crazy World of Arthur Brown (UK). All Over the Country, LP Lullabies for Catatonics: British Avant-Pop & Art Rock Scene 1967-1974
7. The End (UK). Bypass the By-pass”, LP Lullabies for Catatonics: British Avant-Pop & Art Rock Scene 1967-1974
8. Sweet Slag (UK), World of Ice, LP Lullabies for Catatonics: British Avant-Pop & Art Rock Scene 1967-1974
9. Second Hand (UK). Death May Be your Santa Claus, LP Lullabies for Catatonics: British Avant-Pop & Art Rock Scene 1967-1974
10. Open Road (UK). Can I See you?, LP Lullabies for Catatonics: British Avant-Pop & Art Rock Scene 1967-1974
11. 9.30 Fly (UK), Unhinged, LP Lullabies for Catatonics: British Avant-Pop & Art Rock Scene 1967-1974
12. Sobrenadar (Argentina). Punto de partida, LP Dromer y habita
13. Rob Heron & The Tea Pad Orchestra (UK). There’s a Hole (Where my Pocket Used to Be), LP Soul of my City
14. Red Sleeping Beauty (Sweden). We are Magic, LP Stockholm
15. Chris Brokaw (USA). A Dip, LP End of the Night
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