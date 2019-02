Мутная вода. Артемий Троицкий отжигает гаражный рок-н-ролл

Хедлайнеры сто первого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты, выпускающие свои яркие произведения на британском лейбле звукозаписи Dirty Water, "Мутная вода". Рок-критик Артемий Троицкий, как выясняется, обожает высокооктановый гаражный рок – и вот, стремится передать слушателям его энергетику.

Яркий калейдоскопичный мир indies – независимых рекорд-лейблов – можно грубо разделить на две неравные части. Первая, и не слишком многочисленная – "всеядные" фирмы звукозаписи. Они, как правило, побольше и побогаче, имеют в своём каталоге пару-тройку артистов глобального масштаба и в жанровом отношении эклектичны. Типичный пример – знаменитые английские лейблы, флагманы инди-индустрии с начала 1980-х годов: Mute, Domino, Beggars, 4AD. Среди их "контрактников" не только альтернативные музыканты, создающие мейнстрим инди-исполнителей, но и такие "заслуженные артисты", как Depeche Mode, Адель, Arctic Monkey's и Franz Ferdinand. Второй тип инди-лейблов, наиболее распространённый – небольшие фирмы с ярко выраженной стилистической направленностью и "нишевым" репертуаром. Репертуар, разумеется, может быть каким угодно – от фри-джаза и экспериментальной академической музыки до архивной этнической музыки и детских песенок.

Недетская песенка Archie & The Bunkers (USA). The Roaring 20s

Не так давно в "Музыке на Свободе" я провёл небольшую экскурсию по закромам эксцентричной швейцарской инди-компании Voodoo Rhythm. Сегодня подошла очередь их британских коллег, тоже весьма шумного и весёлого лейбла Dirty Water. Сначала, с 1996 года, была просто ежемесячная клубная вечеринка, посвящённая гаражному року. Поскольку проходила она в пабе под названием The Boston, решено было назвать её Dirty Water ("Mутная вода"), в честь старинного, 1966 года, хита группы The Standells, посвящённого аккурат этому американскому городу.

Вечеринки имели успех; выступал на них, в числе прочих, и молодой неизвестный Джек Уайт с White Stropes, и заокеанские ветераны гаражного прото-панка Fleshtones и Lyres. В 2004-м клуб обзавёлся одноимённым рекорд-лейблом, обосновавшимся там же, в северном Лондоне. Завклубом Пи Джей Криттенден привлёк в дело нескольких друзей, и пошли релизы: вначале несколько синглов локальных групп ("эти ребята часто выступали у нас в клубе, и неудобно было отказывать в просьбе..."), а потом и альбомы, и компиляции. Сейчас Dirty Water, наряду с Damaged Goods и Fuzz Club – крупнейшая британская рок-н-ролльная звукозаписывающая компания, а в прошлом году она открыла и американский филиал​.

​The Darts. Not My Baby

Международный размах отличает и репертуарную политику DW: помимо земляков-англичан и родоначальников жанра американцев, лейбл работает с рок-н-ролльщиками из Испании (Holliwood Sinners, Los Chicos), Франции (Johnny Mafia), Португалии (Legendary Tiger Man) и даже Новой Зеландии (The Caveman). Стилистическая линия, однако, выдерживается чётко: гаражный рок, биг-бит в духе середины 60-х, немного панка и психоделии, но опять же в ретро-ключе, без акустики с одной стороны и электроники с другой. Пи Джей Криттенден вспоминает: "Когда мы только учредили лейбл, у нас было установочное совещание по репертуару, и мы сошлись на том, что единственный наш критерий в выборе музыки – это чтобы людям было весело, чтобы они бесились, плясали и пили пиво. С тех пор наш подход не очень изменился".

King Salami & The Cumberland Three. Stutterin' Sue

В сегодняшней программе я представлю три свежевыжатых альбома лейбла Dirty Water, максимально – насколько это возможно в рамках одного жанра – разных по звучанию. Archie & The Bunkers из Кливленда – совсем юный дуэт братьев О'Коннор, обходящийся без электрогитар! Только винтажный орган Aceton, барабаны и голос. "Музыка из сторожки" – их второй альбом. Признаюсь: я обожаю звучание допотопных электроинструментов! The Darts – девичий квартет из Аризоны; тоже, кстати, обильно выстилающий свои записи звуками старого органа, на этот раз Farfisa. В ассортименте DW эти девушки занимают "модернистский" фланг: их песни не обошлись без влияния постпанка и даже готик-рока. Альбомы Darts вышли почти одновременно в 2017 и 2018 годах. Наконец, King Salami & The Cumberland Three – одна из самых угарных групп на английской клубной сцене. Это уже чистый ностальгический рок-н-ролл/буги-вуги/твист. И звучит, как всегда, актуально. Недаром лозунг Dirty Water звучит так: "Мы несём музыку прошлого в будущее!"

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 101):

1. Sparks (USA). Edith Piaf (Said it Better Than Me), LP Hippopotamus

2. Miss Velvet & The Blue Wolf (USA). Like You Do, LP Bad Get Some

3. RP Boo (USA). No Body, LP I'll Tell You What!

4. Coldharbourstores (UK). Wilderness, LP Wilderness

5. Archie & The Bunkers (USA). The Roaring 20s, LP Songs from the Lodge

6. The Darts (USA). Not My Baby, LP ME.OW.

7. The Darts (USA). Carry Me Home, LP The Darts

8. The Darts (USA). She's Gone, LP The Darts

9. King Salami & The Cumberland Three (UK). Stutterin' Sue, LP Goin Back to Wurtsville!

10. Olga Bell (USA/Russia). Power User, LP Tempo

11. Frank London & Glass House Orchestra (USA/International)/ Glasshouse, LP Astro-Hungarian Jewish Music

12. Veil of Light (Switzerland). Under a Sun That Never Sets, LP Front Teeth

13. Solju (Finland). Ealloravvdas, LP Odda Aigodat

14. Cristobal & The Sea (UK/International). Goat Flokk, LP Exitoca