Обнуление, локдаун, самоизоляция. Слова года времен пандемии

В разных странах лингвисты выбрали главные слова 2020 года. В подавляющем большинстве случаев победили слова, связанные с пандемий коронавируса и социальными последствиями этого бедствия.

Невеселая шутка родилась в уходящем году. Сокращение "до н.э." стали расшифровывать не как "до нашей эры", а как "до начала эпидемии". Реалии доковидной жизни стали казаться далеко отстоящими во времени. И какими же невинными да уютными бывали в прошлом слова года! К примеру, в 2013 году – селфи (по версии Оксфордского словаря английского языка). Ну а то, что прежде вызывало всеобщую тревогу и озабоченность, теперь не кажется столь уж сокрушительным. Коронавирус отодвинул на второй план даже проблемы экологии планетарного масштаба. Между тем, еще свежо в памяти, что тот же Оксфордский словарь главным выражением 2019 года объявил climate emergency ("чрезвычайная климатическая ситуация").

В 2020 году сотрудники этого словаря не смогли выбрать какое-то одно важнейшее слово. Вместо этого лексикографы обозначили для каждого месяца свое слово. В их числе – "белорусский" и "импичмент". Но и про пандемию немало. В разъяснении президента Оксфордского словаря Каспера Гратхоля отчетливо слышны нотки растерянности: "Ирония и беспрецедентность 2020 года заключается в том, что он лишил нас дара речи и одновременно пополнил наш словарный запас таким количеством новых слов, как никакой другой".

И все же мы располагаем главным английским словом. По мнению экспертов словаря Collins это lockdown, с которым знаком и русский язык – "локдаун".

По наблюдениям американского словаря Merriam-Webster на первый план вышло слово pandemic, которое можно перевести и как "пандемия", и как "пандемический".

В Китае выделили два иероглифа года. Они обозначают понятия "эпидемия" и, что более информативно, – "народ". Второе – в знак того, что все жители страны действовали солидарно. Что они объединились в борьбе с коронавирусной инфекцией.

У японского иероглифа года – значение "тесный". Этот символ выбран в связи с рекомендацией избегать тесных и потому плохо проветриваемых помещений, скоплений людей и близких контактов.

Радио Свобода уже сообщало о большом и серьезном исследовании, которое провели в России, в Институте русского языка им. Пушкина. Напомним только, что здесь главным словом года стала "самоизоляция". Второе место, с небольшим отрывом заняло "обнуление".

Близкие результаты получили эксперты ежегодного конкурса "Слово года" под руководством филолога и культуролога Михаила Эпштейна. "Обнуление" они признали словом 2020 года.

Как только были подведены итоги конкурса, Михаил Эпштейн написал в фейсбучной группе "Слово года":

"Обнуление" — это самая точная и обобщенная характеристика всего проходящего года, не только такого местного и достаточно заурядного события, как обнуление президентских сроков. Обнулилась в буквальном смысле, т.е. подошла к концу, жизнь множества людей. Обнулились работы, бизнесы, профессии, отрасли, бюджеты. В значительной степени обнулилась общественная и культурная жизнь. Знаком большого НОЛЯ помечено главное в минувшем годе –​ обнуляющее воздействие пандемии на цивилизацию, агрессии вирусов против людей, – утверждает Михаил Эпштейн.

В Экспертный совет конкурса "Слово года" входят не только лингвисты, но также – представители других профессий в области культуры. В их числе – режиссер Владимир Мирзоев. По его наблюдениям, "обнуление" быстро стало емким словом. Если поначалу его ввели в широкий обиход в связи с поправками в Конституцию, позволяющими Владимиру Путину вновь и вновь баллотироваться на пост президента страны, то затем слово вместило в себя целый спектр важных понятий:

– Слово "обнуление" – это очень верный ключ к тому периоду, который мы проходим. Это случилось в связи даже не с тем, что происходило в нашей политической плоскости, а в связи с ковидом. То есть, в связи с тем, как изменился образ жизни у миллионов людей и даже в связи с тем как много смертей вокруг – неожиданных, трагических... Есть ощущение, что закончилась какая-то большая, длинная эпоха. Что мы оказались на мосту. Пандемия – это, пожалуй, только манифестация этого перехода. Это именно обнуление огромного предыдущего этапа. Это даже переход в какую-то другую цивилизацию. Цивилизацию другого типа. Более высокую, более связанную с виртуальностью и так далее. Обнуление – это не значит, что произошло отрицание предыдущего этапа. Скорее, в гегелевском смысле: переход в следующее качество как работа над ошибками по поводу предыдущего периода. Пришло время медитации, время собирать камни, время осмыслить то, что осталось за спиной. Ну и подумать о том, что нас как человечество ждет впереди, – говорит Владимир Мирзоев.

Другой член экспертного совета конкурса "Слово года" – заместитель директора по научной работе Института русского языка имени Виноградова Елена Шмелева. Она признается, что голосовала вовсе не за "обнуление":

– "Обнуление" у меня было на четвертом месте. И надо сказать, что почти все члены Экспертного совета потом написали, что они удивились такому результату. Почти у всех были на первых местах слова, связанные именно с коронавирусом. Просто так вышло, что для выбора нам было предложено несколько таких слов. Было слово "коронавирус", было слово "ковид", было слово "самоизоляция". Лично у меня они заняли три первых места. Однако это "вирусное поле" оказалось покрыто несколькими словами. Если сложить баллы за все эти слова, то получилось бы больше голосов. Но они распылились. Кто-то выбирал "ковид", кто-то – "коронавирус", кто-то – "самоизоляцию" или "дистанцию". При этом "обнуление" все включили, но почти никто из членов Экспертного совета не поставил его на первое место, а в результате оно на это место попало. Но, может быть, это и промыслительно. Может это и правильно.

Дело в том, что русское слово года обычно гораздо более политизировано, чем в других странах. Тут надо учесть, что вообще-то наша группа собирает слова в фейсбуке, а русский фейсбук очень политизирован. По крайней мере, в номинации "Выражение года" я поставила на первое место "Жыве Беларусь!".

–​ Оно на первом месте и оказалось.

– Действительно, очень многие члены совета проголосовали точно так же. Я об этом узнала постфактум. Лишь после окончания конкурса, нам присылают сведения о том, какой выбор сделали другие. И вот почти у всех это выражение было на первом месте. При том, что это, в общем, в другой стране происходит, тем не менее, для нас это воспринимается как часть нашей жизни.

–​ Мало того, что это выражение касается событий в другой стране, так еще и написано не совсем по-русски. Одно из самых первых школьных правил: ЖИ-ШИ пиши через И. А тут глаз спотыкается уже на этом ЖЫВЕ. Да, славянский язык, близкий. Да, смысл понятный – "Да здравствует Беларусь!", но все же это выражение не на русском языке. Между тем, эксперты должны были выбирать русские слова и русские выражения. Нет ли здесь нарушения условий конкурса?

– Но есть же выражения из других языков, которые вошли в русский язык! Причем, бывает, что входит не перевод выражения (фразеологизма или идиомы), а просто оно появляется само на этом языке. Скажем, какие-то латинские выражения или французские. Говорим же мы говорим что-нибудь вроде "шерше ля фам" Конечно, мы его произносим с русской фонетикой, то есть произносим по-русски, но, в принципе, такое случается. Видимо, вот это "Жыве Беларусь!" уже сейчас вошло в русский язык именно в таком виде. Другое дело – насколько надолго это задержится. Так бывает, что какие-то слова или выражения поживут некоторое время, а потом из языка уходят и становятся историзмами. Но, может быть, и задержится.

–​ Еще в языковом отношении интересно слово "Беларусь". До недавнего времени мы по-русски все говорили "Белоруссия". Но с тех пор, как там начались известные события, все чаще и чаще стали писать и произносить это слово в том виде, в каком принято в этом государстве. О чем это свидетельствует?

– Во-первых, все-таки это не совсем так. Само слово "Беларусь" в таком виде существовало в русском языке, хоть и в узком сегменте. Был трактор "Беларусь". Еще в советское время была одноименная футбольная команда. Так что, это не такое совсем прямо новое. Не такое как Кыргызстан.

Написание тоже может указывать на солидарность. В данном случае, на солидарность с антилукашенским освободительным движением

Во-вторых, когда у нас употребляют не "Белоруссия", а "Беларусь", то это так же, как "в Украине" – "на Украине". Как видите, написание тоже может указывать на солидарность. В данном случае, на солидарность с антилукашенским освободительным движением. Это, конечно, некоторый жест. Кое-кто готов в этом идти дальше, чем я. Я готова писать "Беларусь", но, честно говоря, мне очень трудно писать "беларуский". А вот мой сын, например, в фейсбуке сейчас пишет именно так, да еще и с одной буквой "с" к тому же. Поскольку он политолог и известный блогер, то он пишет "беларуский". Мне, честно говоря, трудно так написать, но я понимаю, что это такой специальный знак солидарности.

–​ Вслед за “Словом года” и "Выражением года" ваша группа выбирала номинацию в категории "Антиязык (язык пропаганды, лжи и агрессии)". На первом месте оказалась фраза "Навальный мог сам себя отравить". Что выбрали лично вы?

К сожалению, русский антиязык – это язык нашей власти, которая с нами так разговаривает

– Вы знаете, здесь мы с коллегами совпали. Вообще, мы выбираем в этот "Антиязык" семь высказываний. Так вот, из этих семи у меня четыре - выражения президента Путина. В общем, все неприятные. Когда он про поляков высказался как-то мерзко и так далее. К сожалению, русский антиязык – это язык нашей власти, которая с нами так разговаривает. Ну а все, что связано с Навальным, - это все-таки тоже важное событие 2020 года. Тем более, к концу года даже еще раз оживилось в связи с расследованием Навального. Конечно, такие объяснения, что он мог сам себя отравить или как потом уже (это выражение просто было позже, чем мы голосовали) – "Хотели бы отравить – отравили". Но это, действительно, такой цинизм. Это ровно "антиязык".

–​ В начале разговора вы сказали, что ваша группа выбирает слова и выражения, наблюдая за тем, как живет фейсбук. Но ведь это только некоторый сегмент. Стало быть, что весь русский язык не охватывается?

– В некоторой степени, да, конечно.

–​ Существуют другие языковые реалии, другие языковые пласты. Иными словами, до какой степени корректно то, что выбрала ваша группа "Слово года"?

- Весь язык все равно никогда невозможно рассмотреть. Любой словарь, любая картотека, даже Национальный корпус русского языка все равно составляются по каким-то текстам. Кроме того, я немного преувеличила, сказав, что только фейсбук. Но я имею в виду, скорее, то, как слова предлагаются на конкурс. Весь год люди смотрят, какие появляются интересные слова и выражения. Особенно внимательны модераторы нашей фейсбучной группы "Слово года", хотя в эту открытую группу все могут присылать свои предложения. Если какое-то выражение вам кажется важным, новым или существенным, присылайте их в течение года в нашу группу, и мы это включим в рассмотрение. Дальше слова и выражения, которые получили максимум голосов, уже идут на конкурс.

Но откуда мы можем, вообще, брать эти выражения? Вот мы читаем и слушаем некоторые тексты. Сейчас основным источником, такой базой данных для лингвистов является интернет. В интернете люди пишут сами, в интернет перешли почти все медиа. Поэтому интернет – это такой основной источник сведений о современном языке. Просто это собирается в фейсбуке, поскольку группа существует в фейсбуке, но, вообще, это язык русского интернета. И это довольно представительная вещь – язык русского интернета во многом, конечно, современный русский язык показывает. Туда же, на самом деле, люди и свои статьи помещают. Это не только разговорный язык, не только чаты, не только блоги, но и статьи, и все радиостанции теперь в интернете свои скрипты представляют. Так что, нет, это довольно представительная часть.

Недавно я участвовала в конференции для учителей, в связи со словарями. Участвовали и педагоги, и филологи. Там ведущая тоже задавала вопрос: "Какое слово вы бы назвали словом года?". Конечно, у большинства слова были связаны с коронавирусом, с пандемией, с работой по Zoom. Говорили - онлайн, удаленная работа, дистанция, социальная дистанция и всякие такие слова. Но часть называла какие-то свои личные слова, связанные просто со своей жизнью. Автор словаря сказала: "Для меня главное слово этого года – "словарь", потому что я весь год над ним работала". Кто-то сказал, что "для меня главное слово – память". Понятно, что личное слово года может совпадать с общественным, но может быть у кого-то как раз в этот год произошла свадьба или рождение ребенка. Так что, конечно, результаты нашего проекта - это некоторая абстракция. Мы пытаемся такой конструкт воспроизвести - что бы мы считали важным. А для отдельного человека, может быть, совсем другое определяет слово года, - говорит Елена Шмелева.