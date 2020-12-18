"Даже не притворяется человеком". Блогеры о прямой линии Путина

Наверное, впервые за всю историю ежегодных встреч Путина с прессой этого мероприятия ждали с таким нетерпением. Главной интригой было то, зададут ли президенту вопрос о расследовании, посвященном отравлению Навального - и если да, то что он ответит.

Олег Пшеничный

Не вспомню, чтобы в миллионах путинских прямых линий хоть раз был такой саспенс

Многие почему-то думали, что этот вопрос задаст Сергей Шнуров, но тот, хоть и упомянул о Навальном, оставил это право "коллегам" - вместо этого он спросил, почему русские хакеры не помогли Трампу избраться в президенты США, и даст ли ему Россия убежище. В Сети Шнурову припоминают фрагмент интервью у Дудя, где он обещал сказать Путину совсем другое.

Михаил Козырев

Вот что обещал Шнур сказать Путину.

Предсказуемо [обманул].

О расследовании в итоге спросили корреспонденты LIFE и Би-Би-Си​.

Николай Травкин

Элегантно получилось. Микрофон поднесли к Сергею Шнурову. Телезрители затаили дыхание: "Ну, щас!" И напрасно. Шнур съел чижика и послужил удобным мостиком для перехода к самому щепетильному вопросу. Этот вопрос прозвучал из президентского пула, но касался не только последнего материала про отравление Навального, а был вмонтирован в череду информационных вбросов, включая зятя и третьей дочери. Путин сослался на упоминание Шнуровым российских хакеров, их роли в избрании Трампа четыре года назад, постебался, мол, чего только не пишут и подвёл черту. Он объяснил, что расследование отравления легализовало связь берлинского пациента с ЦРУ. Ну, а раз так, то разве можно обсуждать вопрос наличия «подразделения убийц» в составе ФСБ? Занавес над темой "кто отравил Навального"- закрыт.

Многих повеселило выражение лица, с которым Путина слушал Песков.

Николай Руденский

Путин на пресс-конференции: "Теперь насчет этого... м-м-м... пациента берлинской клиники... Я знаю, мне Песков вчера рассказал... Этот пациент имеет связь с американскими спецслужбами".

Да, при такой информированности президента России всякая попытка его перехитрить обречена на неудачу.

Комментаторы, ждавшие мемов а-ля "она утонула", не были разочарованы: выступление президента породило новый мем "если бы хотели, убили бы".

Иван Бабицкий

На вопрос о неудачном покушении на Навального президент ответил "Не больно-то и хотелось".

Илья Вайцман

• хотели бы поднять "Курск" - подняли бы.

• хотели бы догнать Португалию - догнали бы.

• хотели бы войти в пятерку крупнейших экономик - вошли бы.

• хотели бы запустить "Фобос-грунт" - запустили бы.

• хотели бы построить базу на Луне - построили бы.

• хотели бы обогнать Маска - обогнали бы.

.....

• хотели бы отравить - отравили бы. ← вы сейчас здесь.

Расследование об отравлении, заявил Путин, сделано по материалам американских спецслужб, агентом которых Навальный и является. Его позицию старательно излагает Сергей Марков:

1. Публикация Навального это операция американских спецслужб. Они ведут борьбу против России.

2. Навальный легализует материалы американских спецслужб.

3. Российские власти не организовывали убийство Навального, потому что Навальный не несет никакой политической угрозы.

4. Навальный как российский политик не существует, так как он работает на американцев, а не защищает интересы российских граждан.

5. Навальный не российский политик, а предатель и поэтому его даже по имени называть нельзя. Это "пациент берлинской клиники ".

6. Лично Путин все сделал для спасения жизни Навального и дал приказ немедленно вывезти его за границу с нарушением разных инструкций, после обращения жены Навального.

7. Цель этого псевдорасследования - поднять статус Навального до статуса Путина. Это широко известная информационная политическая технология.

8. К обвинениям в свой адрес Путин относится спокойно. Его изображали кровавым тираном и убийцей еще со времен войны в Чечне.

9. Изображали и изображают Путина чудовищем и будут это делать те, кому не нравится, что Путин действует в интересах России, а не внешних сил, как они хотят.

10. Ссылки в материалах американских спецслужб на отслеживание ими локализации сотрудников ФСБ по телефону, - не новость. В ФСБ знают об этих возможностях американских спецслужб и когда нужно проводить секретные операции, делают это без обычных телефонов. Поэтому ссылки на такой биллинг телефонов якобы во время якобы секретной операции по убийству Навального, - не правдивы.

Все очень логично. Противоречие только в том, что большинство считают это операцией британских спецслужб, а Путин называет американские спецслужбы. Видимо, Путин не разделяет американские и британские спецслужбы, считая их политически единым целым.

Оппозиционные комментаторы сделали из слов президента свои выводы: Путин как будто попытался спасти репутацию спецслужб, отметая обвинения их в "криворукости", но при этом косвенно подтвердил, что те действительно "сопровождали" Навального.

Кирилл Куталов

«Вот дантист-надомник Рудик, у него приёмник Грюндиг, он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ», — ответил президент российской федерации Владимир Путин на вопрос об отравлении Алексея Навального.

Альфред Кох

Ну, что? Кто бы сомневался: Навальный - агент ЦРУ. Правильно делали, что присматривали за ним.

Мария Филимор-Слоним

"Пациент берлинской клиники", "во всем виноват Госдеп", "да, конечно, сотрудники сопровождали (телефонные биллинги), потому что "пациент" работает по заданию американских спецслужб"! "Хотели бы отравить, отравили бы"

Аббас Галлямов

Президент не пытается доказать, что спецслужбы работают в рамках закона, он старается убедить, что они эффективны. Вот такие приоритеты. Строго говоря, они понятны. Потому что если люди решат, что спецслужбы работают так же плохо, как и остальной госаппарат, и перестанут их бояться, режим уже ничто не спасёт.

Именно здесь пролегает последняя линия обороны.

Александр Морозов

по делу об отравлении Навального, Путин сказал только одно (как я понял): сотрудник ФСБ Александров, который вместо использования анонимного телефонного номера, позвонил во время командировки со своего авторизованного гражданского номера, - и провалил всю группу, - не заслуживает сурового наказания. Следует устно пожурить, а затем наградить. Поскольку человек все-таки морально пострадал от разоблачения. В тяжелой схватке с ЦРУ.

Кирилл Мартынов

Путин подтвердил, что данные расследования Bellingcat верны, и что за Навальным могла постоянно следовать группа из 2-8 сотрудников ФСБ-химиков. Путин нервно смеялся, когда повторял уже в который раз алиби спецслужб: если бы наши лихие парни, настоящие профи, хотели бы убить Навального, то они бы уж довели дело до конца. А так - просто ездили за ним по России, чтобы пресекать его связи с иностранной разведкой.

Интересная конспирологическая версия о том, что поскольку Bellingcat может быть связан с западными разведками, то с ними связан и Навальный, и поэтому были резоны следить за ним, хоть он и "не нужен никому", не очень хорошо сочетается с фактами. Получается, что либо Навальный впал в кому без причины, либо американские спецслужбы настолько озверели, что действуют в глубине Сибири, несмотря на противодействие великолепных фсбшников из команды сопровождения.

Сергей Митрофанов

Путин сказал, что широкомасштабная слежка за Навальным оправдана, - это когда за ним таскались десять чел, - потому что Навальный - сам агент США.

(типа кто яму копал, тот в нее и упал)

Елена Рыковцева

Че-то никак не могу успокоиться по поводу фактического признания Путина, что да, за Навальным повсюду годами ездит целая бригада ФСБшников. Ну вы прикиньте. По стране. Мб и за рубеж. В Мексику. В Страсбург. И пр. Самолеты, гостиницы, командировочные. Бригада. Жуть сколько денег. Это интересно, за кем они еще ездят. Во что российскому налогоплательщику обходятся допустим Яшин с Гудковым. Мне кажется что честный принципиальный оппозиционер после такого путинского каминг-аута должен сидеть дома. Максимум Тула или Ярославль, и без ночевки. Честный принципиальный оппозиционер, который думает о людях, должен беречь наши денежки. Нельзя провоцировать ФСБ на такие расходы. Я понимаю, что ненависть спецслужб к оппозиции после такой засады усилится в разы. Что делать. Настоящий оппозиционер, он должен собой жертвовать ради народа.

Глеб Морев

Если за никому не нужным Навальным бегают 8 сотрудников ФСБ, то сколько же бегают за нужными людьми? Нет ли здесь расточительства?

Виктор Мучник

Ну, в общем предсказуемо ответил. Слив спецслужб. Это значит, что "берлинский пациент" с ними сотрудничает. Это значит, что за ним надо присматривать. Но травить-то зачем (повторив дословно почти формулу, которую уже выдавал в связи с убийством Немцова). Если бы нужно было - довели бы до конца. И хихикнул. Мол, лично выпустил его по просьбе его жены сразу. Дальше лекция о том, какой должна быть настоящая оппозиция. А потом о надоях, понятно.

Роман Попков

То есть то, что за Навальным табун гебешников летал по стране, дед опровергать не стал. Значит от позорных рассказов про шпили новосибирских и томских соборов мы будем на сей раз избавлены.

Просто Навальный "американский шпион", за ним нужно присматривать. Правда, те летавшие за Навальным гебешники – медики и спецы по химоружию, а не опера-топтуны, но это мелочи.

Ну и на вопрос про возбуждение уголовного дела Путин не ответил. Скорее всего потому что реально пожилой уже человек, забывает вопросы, путается, тяжело уже соображать.

Евгений Шестаков

Владим Владимыч, а помещение в кому - это усиленный вариант одиночного заключения?

Заметно и то, что президент не стал опровергать факты, изложенные в расследовании.

Глеб Павловский

...Это, с точки зрения Кремля, сейчас лучший способ обращения с этой темой, потому что расследование, опубликованное Bellingcat, очень детализированное. Вдаваясь в его разбор, очень трудно выработать убедительную версию в ответ. Поэтому любое, даже пускай пропагандистское, опровержение, связанное с содержанием такого сложно, богатого фамилиями и цифрами документа, будет идти в минус. Значит, его надо просто конструктивно замолчать. То есть сказать что-нибудь малозначительное. Всячески понижая статус вопроса. Что и было сделано.

Александр Кынев

Вопрос про отравление Навального. Как и следовало ожидать, никакого фактически ответа. Все объявлено наветами. А как же быть с фактами? Да никак.

Обращу внимание на важное утверждение, что больше всего первое лицо коробит, что кто то пытается быть ему равным политически - это, по сути, сказано им недвусмысленно и откровенно. Это покушение на всю систему скреп и потешной оппозиции. Собственно говоря, это признание мотива

По сути, Путин объявил, что оппозиционной деятельностью могут заниматься только враги России, считает Марат Гельман.

По итогам событий последних дней у меня две мысли.

Первое наблюдение печальное, Путин уравнял сегодня оппозиционную деятельность с предательством , с работой на вражескую разведку. Это может быть вообще главное в конференции. Эта подмена не должна быть съедена обществом и медиа. Иначе страна превратится в тюрьму.

Вторая такая... практически мистическая. Навальный неубиваем не просто так. Это не везение и не плохая работа фсбшников, это судьба. Может быть седым дедушкой, но Навальный будет победителем.

И то что Путин его имя не произносит так упорно несмотря на смешки , только подтверждает, что ВВ это понимает. Рано или поздно, но сторона Навального сторону Путина поборет. Неумолимо. Всем кому важен суд истории, важно это понимать.

То, что Путин снова не стал называть Навального по имени, отмечают многие комментаторы.

Игорь Эйдман

Квинтэссенция сегодняшнего маразма: кремлёвский пациент очень боится американских спецслужб и того, кого нельзя называть по имени, но надеется, что Кадыров его защитит.

Кроме шуток, он искренне верит в западный заговор против себя. Надеется только на чекистов и кадыровцев. Безумен и в безумии опасен.

Кирилл Мартынов

Путин явно раздражен необходимостью постоянно говорить о Навальном, которого он теперь называет "берлинский пациент". Президент делится тонким наблюдением о том, что есть такой подлый политический прием, когда отдельные личности критикуют прямо первых лиц государства, чтобы как бы сравнять себя с ними. К 22 году в своем кресле президент уверовал в то, что он несравненный.

Зато про расследование Путин сказал, что в нем "все навалено" - и тем самым максимально близко подобрался к произнесению запретного имени.

Многие заметили в выступлении Путина еще одно косвенное признание: он не стал спорить с утверждением, что Кирилл Шамалов - его бывший зять. В целом же президентская "линия защиты" остается прежней: он прекрасно знает, что вокруг творится беззаконие, но на реакцию общественности ему глубоко плевать, и это заметно.

Наталья Шавшукова

Интересный какой у нас президент - не запрещаю, мол, элитам владеть зарубежными активами. Шамалов он кто - бывший зять, ему можно. Внимание - госслужащим нельзя, родственникам можно. Не читал, говорит, расследование по семье, а потом выясняется, что читал, и даже более чем внимательно. И НЕ опроверг передачу акций тогдашнему зятю. Напротив, сказал, ачетакова?

Про отравление Навального - все же признал, все. Ничего опять же НЕ опроверг. Внимание - президент Российской Федерации считает нормальным, чтобы спецслужбы «присматривали» за одним из лидеров оппозиции, при этом «да кому он нужен, хотели бы отравить - отравили бы».

Вы воруете? - И чо?

Вы убиваете? - И чо?

Граждане России, вы живете в бандитском государстве. - И чо?

Григорий Голосов

Я сегодня занимался технической работой с базой данных, не требовавшей ни интеллектуальных усилий, ни даже сосредоточенности, и ничто не мешало использовать в качестве фона известное мероприятие с участием: клоунов, притворявшихся журналистами; журналистов, притворявшихся клоунами; просто журналистов и просто клоунов. Как-то ничего не запомнилось, кроме вот этого: когда какой-то региональный человек пожаловался, что на него наезжают, Путин недоумевающе заметил что-то вроде: А на него-то за что? Он ведь никого не убил, не отравил. А потом по "Эху" слышу, что Путин косвенно признал слежку за Навальным. Кажется, косвенно он признал не только это.

Но и общественность Путину досталась такая, которую все это в большинстве своем устраивает.

Алексей Лапшин

Публика на полном серьёзе думала , что Кремль пребывает после ролика в нокдауне и не знает, что делать дальше. Неужели было не понятно, что такой опытный демагог и специалист по разводкам, как Путин, сумеет легко вывернуться. Достаточно было умело оформить постановку вопроса, что и произошло сегодня. Ответ Путина был вполне удобоварим для потребителей СМИ. Кстати, ничего сенсационного в ролике Навального не содержится, если не считать сенсацией расшифровку агентов спецслужб. Да, Путин там называется в качестве заказчика преступления, но это вполне укладывается в рамки версии борьбы властных группировок, в которой Навальному отведена роль информационного тарана.

Еще один мем, который породила эта прямая линия, - слова "Мы белые и пушистые", произнесенные в ответе журналисту Би-Би-Си. Так Путин охарактеризовал Россию по сравнению с Западом.

В целом, отмечают комментаторы, за четыре часа пресс-конференции острых вопросов к Путину прозвучало ровно три.

Анна Качкаева

После трех часов эфира, наконец, первый раз дали слово зарубежным СМИ (ВВС). И сразу два неудобных вопроса. Чуток булькнуло... И снова гладь

Глеб Павловский

ведущие "пресс-конференцию" не знают ни одно СМИ, ни одного журналиста. Обращаются к ним по псевдонимам - "девушка в желтом плаще", "женщина в черном, написавшая новый плакат". Это даже не стиль партхозактива, а обращение в вагоне метро. Репутация собственных СМИ обнулена

Дмитрий Гудков

Одно хорошо: вот эта вот «пресс-конференция» не имеет отношения к журналистике. Все эти люди с пресс-картами (за редким исключением), которые задают свои рептильные вопросы, вовсе не позор профессии, они просто другой профессии. Обслуга-с.

И лучше всех ответов на вопросы за себя говорят путинские оговорки. Неважно, какой он там Госдеп обвинит и какие западные спецслужбы. Важно – что вместо "вакцина" он произнес "противоядие".

Позабавил комментаторов и ответ Путина на вопрос, собирается ли он в ближайшее время вакцинироваться "Спутником".

Елена Рыковцева

Путина спросили, сделал ли он себе прививку от коронавируса. Он ответил, что эта вакцина «только для тех, кто в определенной возрастной зоне, и до таких как он, она еще не добралась».

Он имеет в виду что он слишком старый для вакцинирования? Что для его возрастной группы это пока опасно? Что ее тестируют на более молодых? Это что еще за «определенная зона»? Кто ее определил? Совершенно новая информация. Все зоны теперь должны сто раз подумать, прежде чем прививаться «Спутником». Спасибо Путину за это.

Александр Коляндр

Итак, Путин Спутником не кололся, потому что по возрасту старше предела вакцинации (почему-то в Британии вакцинировать начали со стариков -- с 85 лет+ и снижают возраст на пять лет по мере завершения). К тому же, Путин признал, что мощностей для производства вакцины для всеобщей вакцинации в России нет.

История про вакцинацию будет хорошим тестом, кто окажестя эффективнее - обычный рыночный капитализм, или госкапитализм с контролем командных высот

В остальном же прямая линия была примерно настолько же увлекательной, как и всегда.

Алексей Лапшин

Периферийная по смыслам, застойная пресс-конференция Владимира Путина. Такое впечатление, что ни Россия, ни весь мир не переживают глобального исторического перелома всего жизненного уклада. Всё вполне буднично, на повестке дня текущие трудности. В начале двухтысячных жили ещё хуже... То есть, исторический смысл происходящего игнорируется. Впрочем ,что ещё можно ожидать от подобных мероприятий.

Александр Кынев

Какая-то удивительно вымученная пресс конференция. Нудная, через силу, мрачно усталая с плохой актерской игрой. Уныние и безнадежность. Он говорит нам: сидите в России и смотрите на наши опостылевшие лица, серые города, говно сервис, уродское ТВ, бедную и однообразную природу, не охватывающую основные климатические зоны мира, с длинной и серой зимой, помойки, тратьте на это ваши личные деньги. Нет спасибо, свои деньги я потрачу на то, что мне интересно

Николай Травкин

Пока самое сильное впечатление от картинки, когда он шёл к столу. Ладно, без жены живёт человек, с кем не бывает. Но есть же обслуга. Ну, укоротите же, в конце концов, ему брюки! Не дай бог, наступит на штанину в прямом эфире - конфуз на весь мир будет.

Незадолго до того в Сети ходило множество сплетен о путинских проблемах со здоровьем, но почвы для новых слухов его пресс-конференция не дала.

Александр Морозов

ютьюб-трансляция 1-го канала пресс-конференции Путина, смотрят 30 тыс. Лайки-дизлайки убрали, чтобы не травмировать. На НТВ тоже 30 тыс. смотрят. На RT - 7 тыс. Можно смело заменить его на Екатерину Шульман как спикера. Меньше дизлайков будет. Европейские журналисты нас спрашивали в последнее время часто: правда ли, что Путин болеет и скоро умрет. Нет. Ни левая, ни правая рука у него не дрожит. Все у него в порядке.

Иван Давыдов

Много всего прочел про то, что «вождь сдал» и что «он совершенно оторван от реальности».

Ну, не знаю. Я увидел совершенно уверенного в себе, чуть расслабленного человека, у которого вообще нет никаких серьезных проблем. Который абсолютно убежден в том, что все делает правильно.

Он не оторван от реальности. У него просто другая реальность. От которой мы с вами оторваны.

В его реальности, к примеру, отравление Навального – глубоко второстепенная тема. Ну, неприятно, наверное, что в самой страшной спецслужбе – какие-то совсем бестолковые недотыкомки, но поправимо. Хотели бы - … И так далее.

Вот происки Запада – тема первостепенная, но пока есть ракеты, всерьез опасаться нечего. В общем, не важно ведь, сколько там махов и летят ли они куда-нибудь по непредсказуемой траектории на самом деле. Важно, что ядерное оружие есть, а это – самая твердая гарантия суверенитета. Понимаемого как раз по-путински – то есть как право творить все, что угодно, внутри страны, и даже вмешиваться в локальные конфликты вовне, не опасаясь, что последует какой-то серьезный ответ.

Настоящий лейтмотив шоу – неоднократно повторенное рассуждение о том, что все плохое приходит извне, подразумевающее, что любой сторонник «западных ценностей» - враг. Но это враг внутри, с которым справиться не сложно.

Захотят «довести дело до конца» - и доведут.

В общем, этот человек, который искренне уверовал в собственную миссию, окончательно смирился с тем, что на пиру мировых лидеров не быть ему желанным гостем, и теперь убеждает – себя, а не нас, - что курс на изоляцию выбран абсолютно верно.

Или даже не убеждает, а убедил.

С наступающим.