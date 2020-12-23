Павел Дуров объявил о запуске монетизации Telegram

Павел Дуров заявил о запуске монетизации мессенджера Telegram со следующего года. Он заверил, что коммерциализация коснется только публичных каналов и дополнительных функций, но не затронет ключевой аспект – приватные чаты.

По словам основателя приложения, к такому решению его побудило приближение числа активных пользователей к 500 миллионам. Из-за этого стоимость расходов на серверы и трафик выросло до сотен миллионов долларов в год, пояснил Дуров. По его словам, до определенного момента счета оплачивал он сам из личных средств, однако теперь перед владельцами проекта встал неизбежный выбор – "начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку".

Второй вариант Дуров отверг как угрозу для независимости мессенджеру, поэтому выбрал первую альтернативу. С этой целью в Telegram введут специальную "рекламную платформу" для публичных каналов, "которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность", а их держателям "позволит покрывать расходы" на обслуживание, говорится в заявлении.

Дуров пообещал сохранить "верность ценностям" и не допустить навязчивой рекламы. Рядовые участники сохранят бесплатный доступ ко всем текущим сервисам – прежде всего к сервису обмена сообщениями, написал он. При желании пользователи смогут покупать специальные художественные стикеры, авторы которых в свою очередь, получат часть дохода.

В мае 2020 года Дуров объявил, что проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов, закрыт, а средства будут возвращены инвесторам по решению американского суда. Он назвал несправедливой судебную систему, в рамках которой США смогли запретить реализацию его проекта не только в Америке, но и в других странах.