Обвинение запросило для аспиранта МГУ Азата Мифтахова 6 лет колонии 

В Головинском районном суде Москвы, где слушается дело аспиранта МГУ Азата Мифтахова о поджоге офиса "Единой России", прокуратура запросила для обвиняемого 6 лет колонии. Двух других обвиняемых по этому делу, Елену Горбань и Андрея Ейкина, обвинение просит приговорить к условным срокам.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что перед началом заседания полиция задержала возле здания суда трёх молодых людей, пришедших поддержать Мифтахова.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля прошлого года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По словам задержанного, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.

Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали и арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.

Одним из ключевых доказательств причастности Мифтахова к инциденту стали показания засекреченного свидетеля под псевдонимом "Андрей Петров", который утверждал, что узнал обвиняемого по "выразительным бровям". В январе этот свидетель неожиданно скончался от "травмы сердца".

Сам Азат Мифтахов вину не признаёт.