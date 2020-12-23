Посол США: в правительстве России есть те, кто причастен к кибератакам

Нет никаких сомнений в том, что в правительстве России, в службах безопасности этой страны, есть те, кто имеет отношение к непрекращающимся кибератакам и кампании по оказанию влияния на принимаемые в США решения. Такое мнение в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) высказал американский посол в России Джон Салливан.

По словам дипломата, когда в беседах с журналистами и членами Конгресса его спрашивали о кибербезопасности, то речь шла, главным образом, о вмешательстве в выборы. Как отметил посол, значительное влияние на выборы в США было оказано в 2016 году, затем ситуация повторилась два года назад и в нынешнем году.

"Но это лишь часть гораздо большей проблемы, стоящей перед нами – агрессивной киберактивности со стороны элементов внутри российского правительства. Таким образом, мы должны действовать эффективнее, чтобы защитить себя. Нам необходимо продолжать информировать Москву и привлекать к ответственности тех, кто пытается навредить нашей цифровой инфраструктуре и использовать её в своих интересах", - подчеркнул Джон Салливан.

Так в беседе с журналистом RFE/RL Майком Экелем Салливан прокомментировал масштабную кибератаку на правительственные учреждения США, о которой стало известно ранее в декабре. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что атака продолжалась с весны этого года, и что к ней причастна Россия, что Москва отрицает.

По данным киберподразделения Министерства внутренней безопасности США, взлом представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов и муниципалитетов, а также для критически важных объектов инфраструктуры.

Говоря о нынешнем уровне отношений между США и Россией американский посол отметил снижение доверия между властями. "Но сам я лично, и, как мне известно, многие американцы доверяют и верят в народ России, великий народ. Это великая страна, с огромной территорией, более чем тысячелетней историей и культурой, что нельзя не учитывать", - сказал Салливан.

Американский посол надеется, что в дальнейшем удастся урегулировать как возникшие визовые и кадровые трудности, из-за которых США были вынуждены прекратить работу своих консульств в Екатеринбурге и Владивостоке, так и в целом вернуть доверие на высоком уровне и установить прочное и взаимовыгодное сотрудничество. "Мой совет моему преемнику на посту будет следующим: усердно работать над решением проблем, учитывая, что отношения между США и Россией шире и глубже, чем они были во времена холодной войны", - сказал Джон Салливан.