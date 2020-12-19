США закроет все генеральные консульства в России

Администрация действующего президента США Дональда Трампа приняла решение закрыть генеральные консульства страны в России. После этого дипломатическим представительством Вашингтона в стране останется посольство в Москве.

О планах остановить работу консульств во Владивостоке и Екатеринбурге Госдепартамент США уведомил Конгресс ещё 10 декабря, обратило внимание агентство Associated Press. Позднее о возможном закрытии сообщила российская газета "Коммерсантъ". Консульство во Владивостоке планируется закрыть навсегда, уральское — на неопределённый срок.

Это означает, в частности, что в будущем за визой США граждане России смогут обращаться только в посольство в Москве или в других странах.