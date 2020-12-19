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США закроет все генеральные консульства в России

Консульство США во Владивостоке

Администрация действующего президента США Дональда Трампа приняла решение закрыть генеральные консульства страны в России. После этого дипломатическим представительством Вашингтона в стране останется посольство в Москве.

О планах остановить работу консульств во Владивостоке и Екатеринбурге Госдепартамент США уведомил Конгресс ещё 10 декабря, обратило внимание агентство Associated Press. Позднее о возможном закрытии сообщила российская газета "Коммерсантъ". Консульство во Владивостоке планируется закрыть навсегда, уральское — на неопределённый срок.

Это означает, в частности, что в будущем за визой США граждане России смогут обращаться только в посольство в Москве или в других странах.

  • В уведомлении Конгрессу сказано, что закрытие станет ответом на кадровые проблемы миссии США в России в связи с введённым Москвой в 2017 году ограничением численности персонала американских дипломатических миссий. Тогда о решении сократить штат представительств США больше чем в два с половиной раза на 755 человек заявил президент Владимир Путин.
  • Это стало ответом на высылку 35 российских дипломатов и закрытие двух посольских дач России в США из-за предполагаемого вмешательство Москвы в американские выборы. В 2018 году США выслали 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и закрыли консульство России в Сиэтле. В ответ Москва выслала 60 человек и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге.

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