Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета США

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете на будущий год – объемом в 740 миллиардов долларов.

Как сказал Трамп, он принял такое решение, поскольку документ, по его мнению, не предусматривает критически важных мер для национальной безопасности и противоречит усилиям его администрации сделать Америку приоритетом в вопросах как внутренней, так и внешней политики. "Это подарок Китаю и России", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также отметил, что документ содержит положения, "не уважающие наших ветеранов и нашу военную историю". Ранее президент выступил против содержащегося в проекте бюджета плана переименовать военные базы, чьи обозначения сейчас содержат имена генерал-конфедератов.

Среди прочего Дональд Трамп настаивал на отмене раздела, который освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за контент, публикуемый пользователями.

С 1960-х годов оборонный бюджет в США принимался каждый год, и глава государства никогда его не блокировал. Нынешний состав обеих палат Конгресса в декабре одобрил проект большинством голосов и, как ожидается, законодатели на этот раз преодолеют президентское вето, набрав необходимое большинство в две трети голосов.

Нынешний проект бюджета Пентагона предусматривает ужесточение санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

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