Человек имеет право Live. Суды, законы и беззаконие

Как изменилось российское законодательство, правоприменительная и судебная практика в 2020-м году, и как это повлияет на права человека в 2021-м.
Материалы по теме
Другие материалы
-
24 декабря 2020
Человек имеет право Live. Снести смогут каждого
-
17 декабря 2020
Человек имеет право Live. Котов на Свободе
-
10 декабря 2020
Человек имеет право Live. День прав человека и шпиономания
-
-
12 ноября 2020
Человек имеет право Live. Опасно для жизни
-
05 ноября 2020
Человек имеет право Live. Свобода слова vs. cвобода совести