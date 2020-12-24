Госдепартамент: США считают, что сотрудники ФСБ отравили Навального

Государственный департамент США считает, что отравлению российского оппозиционера Алексея Навального нет иного правдоподобного объяснения, кроме причастности к нему властей России. Представитель Госдепартамента сообщил об этом телеканалу CNN - одному из СМИ, выпустивших на прошлой неделе расследование отравления, в котором утверждалось, что к нему причастны сотрудники ФСБ.
По словам представителя Госдепартамента, власти США считают, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального. "Конечно, президент Путин и российское правительство хотят, чтобы мы считали иначе. Однако неспособность России ответить на вопросы об отравлении Алексея Навального говорит о многом. Россия выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора. Давайте начистоту: такие теории заговора - это не более чем способ отвлечь внимание от серьёзных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило", - цитирует CNN представителя внешнеполитического ведомства США.
Со ссылкой на два источника CNN также сообщает, что США уже подготовили новые санкции в отношении России из-за отравления Алексея Навального. Для их ввода необходимо получить одобрение со стороны администрации и самого президента Дональда Трампа, ранее прямо не обвинявшего российские власти в отравлении оппозиционера.
В США действует закон о санкциях в отношении стран, применяющих химическое оружие. В соответствии с ним, в частности, были введены санкции против России после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, в котором обвинили российскую военную разведку.
- Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу Омска. Соратники Навального утверждают, что его отравили неизвестным веществом. В больнице Омска уверяют, что не нашли в организме политика ядов, а кома вызвала нарушением обмена веществ. 22 августа рано утром спецсамолёт из Германии, прибывший в Омск накануне, специально для эвакуации Навального, вылетел в Берлин. Политика доставили в госпиталь "Шарите", где специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не возбуждено.
- Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам Навальный сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.
- Впоследствии Навальный опубликовал свой телефонный разговор с, как утверждается, одним из сотрудников ФСБ, который фактически признался в покушении и рассказал подробности, думая, что разговаривает с начальством. В ФСБ назвали разговор подделкой.
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