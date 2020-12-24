Госдепартамент: США считают, что сотрудники ФСБ отравили Навального

Государственный департамент США считает, что отравлению российского оппозиционера Алексея Навального нет иного правдоподобного объяснения, кроме причастности к нему властей России. Представитель Госдепартамента сообщил об этом телеканалу CNN - одному из СМИ, выпустивших на прошлой неделе расследование отравления, в котором утверждалось, что к нему причастны сотрудники ФСБ.

По словам представителя Госдепартамента, власти США считают, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального. "Конечно, президент Путин и российское правительство хотят, чтобы мы считали иначе. Однако неспособность России ответить на вопросы об отравлении Алексея Навального говорит о многом. Россия выдвинула множество часто противоречивых теорий заговора. Давайте начистоту: такие теории заговора - это не более чем способ отвлечь внимание от серьёзных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило", - цитирует CNN представителя внешнеполитического ведомства США.

Со ссылкой на два источника CNN также сообщает, что США уже подготовили новые санкции в отношении России из-за отравления Алексея Навального. Для их ввода необходимо получить одобрение со стороны администрации и самого президента Дональда Трампа, ранее прямо не обвинявшего российские власти в отравлении оппозиционера.

В США действует закон о санкциях в отношении стран, применяющих химическое оружие. В соответствии с ним, в частности, были введены санкции против России после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери, в котором обвинили российскую военную разведку.