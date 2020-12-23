Христо Грозев: причастные к отравлению Навального летали в Грозный 

Член расследовательской группы Bellingcat и автор расследования обстоятельств отравления Алексея Навального болгарский журналист Христо Грозев дал интервью изданию "Медуза", в котором рассказал, что группа сотрудников ФСБ, которая, согласно данным Bellingcat, в течение долго времени следила за Навальным, нанесла боевое отравляющее вещество на его одежду, а затем попыталась скрыть следы, могла участвовать в других преступлениях.

По словам Грозева, те же сотрудники ФСБ летали вместе в Грозный и Владикавказ. "Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального", - отметил журналист, добавив, что остальные перелёты показывают, что у группы "были и другие цели". Грозев также сообщил, что в Bellingcat проверяют засветившихся сотрудников ФСБ на причастность к другим известным предполагаемым отравлениям российских оппозиционеров - в частности, Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.

Также Грозев рассказал о некоторых деталях расследования отравления Алексея Навального. По его словам, в ФСБ знали о том, что Bellingcat ведёт его, за несколько дней до публикации. Такой вывод журналист сделал исходя из того, что с расследовательской группой перестали выходить на связь её источники "по биллингам и перелётам", а позже стало известно, что "они уволены". По словам Грозева, когда Навальный обзванивал группу сотрудников ФСБ, которые подозреваются в покушении на него, большинство их них скорее всего были готовы к этому, и только Константин Кудрявцев, разговор с которым в итоге состоялся и был опубликован, по каким-то причинам оказался не осведомлён о готовящемся звонке.

Журналист подчеркнул, что в большинстве совершённых звонков Навальный представлялся своим именем, и всего в двух случаях он сделал так называемые "пранкоколлы". Один из сотрудников ФСБ, кому был сделан "подставной" звонок, сразу же сказал: "Я знаю, кто это" и бросил трубку. Другим оказался Константин Кудрявцев. Грозев отметил, что все звонки были записаны от начала и до конца, и эти записи есть в распоряжении Bellingcat.

21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

В разговоре с Навальным собеседник фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Также он пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка самолёта, в котором Навальный потерял сознание, и не введённый ему антидот врачами скорой помощи, которые были не в курсе проводимой операции. Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера.

В ФСБ назвали запись разговора с Кудрявцевым "подделкой". Кремль по-прежнему отрицает сам факт отравления Навального. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы оппозиционера хотели отравить, то "довели бы дело до конца".