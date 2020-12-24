Политики из США и Европы призвали перенести ЧМ по хоккею из Беларуси

Члены Конгресса США и депутаты парламентов ряда европейских стран, в том числе Украины, обратились с открытым письмом к Международной федерации хоккея на льду (IIHF) с просьбой лишить Беларусь права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году с связи с массированными актами насилия со стороны властей этой страны против участников акций протеста.

"В Беларуси прошли президентские выборы, которые с тех пор были признаны во всем мире фальсифицированными. Протестующие, журналисты и представители гражданского общества подверглись беспрецедентному насилию со стороны Александра Лукашенко и правительства, ныне нелегитимного, которое он возглавляет. Мы присоединяемся к ним в требовании понести ответственность за эти преступления", – говорится в письме.

"Мы просим вас пересмотреть возможность проведения в следующем году Чемпионата мира по хоккею в Беларуси. Беларусь, как и любая другая страна, которая не олицетворяет этику спорта и прав человека, не должна пользоваться привилегией проведения столь желанного мероприятия до тех пор, пока права, свободы и суверенитет их народа не будут в полной мере соблюдены и представлены их правительством", – подчеркивают авторы письма.

Среди подписавших обращение - более 20 членов Конгресса США от обеих партий, а также члены парламентов Польши, Украины, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Великобритании, Чехии и Дании.

Чемпионат мира по хоккею в следующем году должен пройти в Беларуси и Латвии. В 2020 году чемпионат не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Александр Лукашенко известен как поклонник хоккея. Международный олимпийский комитет недавно запретил ему и ещё ряду официальных лиц Беларуси участвовать в олимпийских мероприятиях. Среди задержанных на акциях протеста в Беларуси были известные спортсмены.