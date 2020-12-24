Большинство жителей России слышали об отравлении Алексея Навального, показал опрос "Левада-центра". 61 процентов опрошенных заявили, что "что-то об этом слышали", еще 17 сообщили, что внимательно следят за делом.

Авторы исследования также спросили у тех, кто слышал об отравлении, какую версию случившегося они считают наиболее правдоподобной. 30 процентов выбрали ответ, что "никакого отравления не было, это инсценировка". Ещё 19 процентов сказали, что "это провокация западных спецслужб". 15 процентов респондентов ответили, что "это попытка власти устранить политического оппонента". В том, что это попытка власти устранить оппонента, скорее уверены те, кто внимательно следит за делом, выступает против деятельности президента Путина и относится к более молодым группам россиян.

14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Материал частично базировался на расследовании, в котором участвовали журналисты Радио Свобода, – о том, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе "Новичка", который разрабатывает московский научный центр "Сигнал".

Сотрудники Bellingcat исследовали данные группы из трёх человек – предположительно сотрудников ФСБ, которые находились в Томске в то же время, когда там был Навальный в августе нынешнего года. Один из участников этой группы Владимир Паняев, как утверждается, одновременно входит в группу сотрудников спецслужб, которые курируют разработки "Новичка", которым и пытались отравить Навального. Паняев и ещё двое членов этой группы с фамилиями Осипов и Александров, как утверждает Навальный, тайно сопровождали его во всех поездках по России начиная с 2017 года, о чём свидетельствуют данные об авиа- и железнодорожных билетах.

Навальный также называет имена других предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к операции по его отравлению. Все они сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Утверждается, что некоторые из них – врачи. Названы следующие имена: Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Владимир Паняев. Координатором операции назван Олег Таякин.

21 декабря Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

В разговоре с Навальным собеседник фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года сотрудниками спецслужбы. Также он пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка самолёта, в котором Навальный потерял сознание, и не введённый ему антидот врачами скорой помощи, которые были не в курсе проводимой операции. Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера.

Власти России не представили официальную версию того, что случилось с Навальным. Медицинские руководители в Омске заявляли, что он не был отравлен, а впал в кому по иным причинам. Выдвигались и версии о том, что его якобы отравили уже не в России.