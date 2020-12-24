В России - самое большое за сутки число заражений и смертей от ковида

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили 29 935 новых инфицированных коронавирусом - это макисмальное значение с начала пандемии. Официально сообщается о 635 умерших от инфекции за сутки, это тоже максимум. Больше всего заболевших выявлено в Москве - больше 8 тысяч - и это тоже самый высокий суточный показатель.

Общее число людей, у которых был выявлен коронавирус, в России приближается к 3 миллионам, а число умерших по официальным данным превысило 50 тысяч (в это число включаются не все умершие с коронавирусом. Если ориентироваться на данные Росстата, это число может быть примерно в 2 раза выше, а всего же так называемая избыточная смертность в нынешнем году превышает 100 тысяч человек).

Из ряда регионов поступают сообщения о нехватке мест в больницах и других признаках перегруженности системы здравоохранения.

В большинстве регионов при этом сейчас действуют более мягкие меры по борьбе с распространением инфекции, чем весной, когда число заболевших и смертей было ниже в 2-3 раза. В Москве, с ограничениями, продолжают работать предприятия общепита и магазины.

В России начата кампания по вакцинации препаратом "Спутник V", однако в Москве, где развёрнуты пункты вакцинации, на них пока не наблюдается большого наплыва людей, а в ряд регионов, напротив, вакцины пока доставлено очень мало.