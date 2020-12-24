В России - самое большое за сутки число заражений и смертей от ковида

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба, выявили 29 935 новых инфицированных коронавирусом - это макисмальное значение с начала пандемии. Официально сообщается о 635 умерших от инфекции за сутки, это тоже максимум. Больше всего заболевших выявлено в Москве - больше 8 тысяч - и это тоже самый высокий суточный показатель.
Общее число людей, у которых был выявлен коронавирус, в России приближается к 3 миллионам, а число умерших по официальным данным превысило 50 тысяч (в это число включаются не все умершие с коронавирусом. Если ориентироваться на данные Росстата, это число может быть примерно в 2 раза выше, а всего же так называемая избыточная смертность в нынешнем году превышает 100 тысяч человек).
Из ряда регионов поступают сообщения о нехватке мест в больницах и других признаках перегруженности системы здравоохранения.
В большинстве регионов при этом сейчас действуют более мягкие меры по борьбе с распространением инфекции, чем весной, когда число заболевших и смертей было ниже в 2-3 раза. В Москве, с ограничениями, продолжают работать предприятия общепита и магазины.
В России начата кампания по вакцинации препаратом "Спутник V", однако в Москве, где развёрнуты пункты вакцинации, на них пока не наблюдается большого наплыва людей, а в ряд регионов, напротив, вакцины пока доставлено очень мало.
- Рост числа заражений коронавирусом в мире продолжает ускоряться. Тревожная ситуация в Великобритании, где из-за появления нового, более заразного штамма введены жёсткие карантинные меры в Лондоне и ряде других районов. Многие страны, в том числе Россия, прервали с Британией авиасообщение. На рождественские и новогодние праздники карантинные меры введены во многих странах Европы, включая Германию и Италию. К жёсткому карантину 27 декабря вернётся Чехия, где после некоторых послаблений отмечен рост числа заболевших.
- Общее число людей, заболевших COVID-19 в мире, превысило 1 процент от всего населения Земли. В развитых странах этот процент больше - помимо прочего, благодаря более развитой диагностике. В США, в частности, инфекцией уже переболели или болеют более 6 процентов жителей. Умерли от последствий COVID-19 во всём мире более 1 миллиона 700 тысяч человек, это больше 2-х процентов от всего числа выявленных заболевших. Эпидемия продолжается около года - вирус был впервые выявлен в Китае в декабре 2019 года. Пандемия была объявлена в марте, когда вирус стал активно распространяться в десятках стран, включая Россию.
- В США, Великобритании и ряде других стран начата кампания по вакцинации населения, однако пока привито лишь незначительное число людей.
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