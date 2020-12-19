Число выявленных больных коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки увеличилось на 1515 и составило 514 340. С начала года умерли больше 50 тысяч человек, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Эта оценка значительно ниже оценки демографов.

За сутки обнаружены 28 209 заболевших, 26 109 выздоровели, как минимум 585 умерли. С начала пандемии в России выявлено 2 819 429 больных COVID-19, 2 254 742 выздоровели.

По данным оперативного штаба, скончались от последствий коронавируса 50 347 человек. Это на треть ниже оценки Росстата и как минимум в два раза — оценки многих демографов. Разницу в статистике власти объясняют оперативным характером данных штаба по борьбе с распространением болезни, однако коррективы в них позже не вносятся.

По данным Росстата, уровень смертности в России по итогам января – октября 2020 года стал максимальным за девять лет. Около 140 тысяч жителей страны оказались в зоне избыточной смертности — то есть, умерли раньше, чем ожидала статистика. По оценке Росстата, 78,6 тысячи из них приходятся на пациентов, болевших коронавирусной инфекцией. Ещё 62 тысячи властями не объясняются. Они могут быть связаны как с недоучётом коронавирусной статистики, так и с косвенными эффектами пандемии, — например, с перегрузкой медицинской системы.