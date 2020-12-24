Родные заключённого из ИК Иркутска заявили о пытках кипятильником

Родственники заключённого из исправительной колонии №6 Иркутска Кежика Ондара заявили уполномоченному по правам человека и в прокуратуру о пытках, в результате которых он стал инвалидом. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила сестра пострадавшего Азияна Ондар.

Родственники Ондара сообщили, что ему вставляли в прямую кишку кипятильник, который там взорвался. Травмы заключённого, которому провели уже две операции, подтвердила уполномоченный по правам человека Иркутской области Светлана Семёнова. Омбудсмен заявила, что заведено уголовное дело о пытках. Пока неизвестно, где именно происходили издевательства над осуждённым - в ИК-6 или СИЗО-1, куда его вывозили.

По словам основателя правозащитного проекта Gulаgu.nеt Владимира Осечкина, заявление о пытках в колонии направлено врио прокурора Иркутской области, руководителю Следственного комитета, в управление собственной безопасности ФСИН и в генпрокуратуру России. В ведомствах пообещали ответить через месяц.

Факт пыток подтвердили в пресс-службе УФСИН по Приангарью, уточнив, что преступление было совершено не в ИК-6, а в следственном изоляторе, куда заключенного на время увозили из колонии. По словам Ондара, ее брата перевели в ИК-6 в апреле 2020 года, после бунта в ИК-15, где он находился ранее.

Бунт в ангарской исправительной колонии начался 9 апреля после того, как один из заключённых обвинил сотрудников ФСИН в избиении. На территорию учреждения был введён спецназ. По сведениям, полученным от родственников заключённых, сотрудники спецназа забросали территорию колонии дымовыми шашками, спровоцировав пожар. Бунтующие записали видеообращение из горящей промзоны, в котором пожаловались на регулярные издевательства и избиения.