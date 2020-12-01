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Первому осуждённому за пытки в ярославской колонии сократили срок 

Замначальника оперативного отдела ярославской колонии №1 Сергей Ефремов 

Ярославский областной суд сократил на полгода срок наказания сотруднику ярославской исправительной колонии №1 Сергею Ефремову, осуждённому за пытки. Таким образом он выйдет на свободу уже в декабре.

Ефремов был первым среди пятнадцати сотрудников ярославской колонии, кого обвинили в систематических пытках заключённых в исправительном учреждении. Во время допросов он согласился сотрудничать со следствием, дав показания на своих коллег и начальство. В результате его приговорили к четырем годам лишения свободы.

В ноябре суд в Ярославле оправдал начальника ИК №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках, посчитав, что преступления не было.

Ранее суды приговорили 11 обвиняемых, бывших сотрудников ИК №1, к срокам от трёх лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы, однако с учётом времени, проведенного под арестом, шестеро из них были освобождены. Ещё трое обвиняемых получили условные сроки.

  • О пытках в ярославской колонии №1 стало известно после того, как в июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения заключённого Евгения Макарова, сделанную на регистратор одного из сотрудников ФСИН. Позже выяснилось, что пыткам в учреждении подвергались десятки осуждённых. При этом Евгений Макаров заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ФСИН ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завёл уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств.

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