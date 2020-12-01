Первому осуждённому за пытки в ярославской колонии сократили срок 

Ярославский областной суд сократил на полгода срок наказания сотруднику ярославской исправительной колонии №1 Сергею Ефремову, осуждённому за пытки. Таким образом он выйдет на свободу уже в декабре.

Ефремов был первым среди пятнадцати сотрудников ярославской колонии, кого обвинили в систематических пытках заключённых в исправительном учреждении. Во время допросов он согласился сотрудничать со следствием, дав показания на своих коллег и начальство. В результате его приговорили к четырем годам лишения свободы.

В ноябре суд в Ярославле оправдал начальника ИК №1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова по делу о пытках, посчитав, что преступления не было.

Ранее суды приговорили 11 обвиняемых, бывших сотрудников ИК №1, к срокам от трёх лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы, однако с учётом времени, проведенного под арестом, шестеро из них были освобождены. Ещё трое обвиняемых получили условные сроки.