Первая партия российской вакцины доставлена в Аргентину

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Аргентину. Объём поставки – 300 тысяч доз. Еще 300 тысяч доз будут доставлены в течение трёх недель.

Аргентина – первая страна Латинской Америки, где зарегистрирован препарат от коронавируса на основе данных российских клинических исследований без дополнительных испытаний. Начало вакцинации запланировано на 28 декабря.

Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением "Спутник V", и правительство Аргентины подписали контракт на поставку 10 миллионов доз вакцины. По словам руководства фонда, организация рассматривает возможность производства препарата в Бразилии и в Аргентине.

В Аргентине проживает более 45 миллионов человек. С начала пандемии коронавируса в стране заболели более полутора миллионов человек. Умерло более 42 тысяч пациентов.

Вакцина "Спутник V" разработана институтом имени Гамалеи. Разработка была официально зарегистрирована 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире. К моменту регистрации она прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.

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