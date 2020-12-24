В Крыму зафиксировано рекордное за год количество погибших дельфинов

С начала 2020 года в аннексированном Крыму выбросилось на берег рекордное количество дельфинов – 661, из них живыми были найдены только 18, сообщила агентству "Интерфакс" учредитель центра спасения дельфинов "Безмятежное море" Анастасия Коростелева. До этого в течение трёх лет, то есть с момента начала наблюдений, количество выбросившихся дельфинов не превышало 440.

Экологи отмечают, что наибольшее количество смертей этих животных приходится на месяцы активного промышленного рыболовства и что на многих из погибших дельфинов есть характерные для "неумышленной добычи" повреждения.

В прошлом году севастопольские учёные обвинили власти Украины в том, что из-за прекращения подачи воды в Северо-Крымский канал западное побережье Крыма оказалось на грани экологической катастрофы и что в Каркинитском заливе массово гибнут морские обитатели. Учёные при этом не обосновали свои обвинения. Известно, что в заливе Россия в промышленных масштабах добывает песок и бесконтрольно вылавливает креветку, что также пагубно сказывается на экосистеме акватории.