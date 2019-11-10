Без исследований и цифр. Крымские ученые винят Украину в загрязнении моря

Севастопольские ученые обвинили власти Украины в том, что из-за прекращения подачи воды в Северо-Крымский канал западное побережье полуострова оказалось на грани экологической катастрофы. В Каркинитский залив якобы попадает слишком много пресной воды, что приводит к исчезновению морских обитателей. Ученые при этом не основывают свои заявления на точных цифрах или результатах проведенных исследований. В заливе Россия в промышленных масштабах добывает песок и бесконтрольно вылавливает креветку, что пагубно сказывается на экосистеме акватории.

Пространство на стыке территорий, подконтрольных Киеву и Москве, в последние пять лет является зоной высокого напряжения. Это касается не только политических, военных и экономических вопросов, но и экологии. Перекрытие Северо-Крымского канала в 2014 году оказало огромное влияние на окружающую среду. По этой причине на аннексированном Россией полуострове во всех экологических бедах винят Украину.

В конце октября на пресс-конференции, посвященной Международному дню Черного моря, заместитель директора Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Антон Георга-Копулос объявил о том, что в Каркинитском заливе у берегов полуострова случилась экологическая катастрофа. Участок моря, о котором говорил ученый, находится между побережьем Херсонской области и северо-западным берегом Крыма. Туда постоянно сбрасывается холодная пресная вода из Днепра. Это якобы может привести к тому, что "рано или поздно на достаточно небольшой глубине" в Черном море возникнут залежи сероводорода.

Сероводород – неотъемлемая часть Черного моря, которое является самой крупной бескислородной акваторией в мире. 87 процентов воды в Черном море не содержит кислорода, а поверхностный слой черноморской воды до глубины 100 метров – преимущественно речного происхождения. Пресная вода задерживается на поверхности потому, что в Черном море у нее нет возможности перемешаться с соленой, как это происходит в других морях по всему миру.

Тем не менее, по данным сотрудника Гидрофизического института, дно залива уже превратилось в "мертвую пустыню с различными видами загрязнений, в том числе радиоактивными". "Могу дать прогноз, что ситуация в заливе будет ухудшаться. Позитивной перспективы пока не видно вообще", – отметил он. Виновата во всем, естественно, Украина, считает Георга-Копулос. Во-первых, она перекрыла Северо-Крымский канал, из-за чего не поступающая туда вода просто сливается в Каркинитский залив и снижает его соленость. Во-вторых, Киев на протяжении последней четверти века упорно сбрасывал в акваторию вредные отходы с предприятий.

Многие ученые и эксперты не согласились с оценками сотрудника севастопольского института. При этом они признают, что пересыхание Северо-Крымского канала стало серьезной проблемой.

– На сегодняшний день все каналы и ответвления на севере Крыма практически разрушены. Не поступает вода, рисовые чеки в Красноперекопском районе распаханы и засеяны пшеницей. Пошло серьезное осолонение почв, на тех землях уже ничего нельзя выращивать. Из-за прекращения подачи воды стали происходить изменения в ихтиофауне Каркинитского залива, в первую очередь в его мелководной части, – рассказала Радио Свобода младший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей РАН (ИнБЮМ, Севастополь) Светлана Статкевич.

Однако на экологическую ситуацию в Каркинитском заливе куда более пагубное влияние оказывают другие факторы, говорят представители научного сообщества. В районе Бакальской косы на северо-западе Крыма активизировалась добыча песка, несмотря на то что еще в 2000 году коса получила статус ландшафтно-рекреационного парка. Это приводит к уничтожению уникального уголка природы. За последние годы под воду ушло 15 гектаров побережья.

По словам президента Крымской академии наук Виктора Тарасенко, разработка карьеров на Бакальской косе "длится десятилетия – лет сорок, не меньше". Из-за мощного забора грунта меняются очертания береговой линии, "слизывается" песок в акватории и на континентальном шельфе.

– Ухудшение экосистемы в Каркинитском заливе и разработка карьеров на Бакальской косе – это звенья одной цепи, – рассказывает Тарасенко. – Забор песка приводит к тому, что песчаные берега начинают исчезать, песок уносит морем. Нарушается профиль равновесия, который вырабатывался тысячелетиями: песок забрали, значит, волне есть где разгуляться, и течения пошли дальше разрушать берег. Пройдут многие годы, пока в другом месте будут аккумулированы новые косы – это динамика, живая стихия. Кроме того, добыча песка сказывается на местах вылова и влияет на всех, кто питается придонными организмами, – говорит ученый.

– Той прекрасной Бакальской косы, в сущности, уже нет. Ее размыло, и она перестала существовать. Песок размывается, отчего экологи бьют тревогу. На песчаных биотопах живут свои гидробионты – организмы, приспособленные к обитанию в воде. Уничтожение биотопов приводит к уничтожению гидробионтов, – отмечает Светлана Статкевич.

Экологи пытаются достучаться до республиканской власти, но в Симферополе лишь кивают на российскую столицу: месторождение песка считается участком недр федерального значения. Поэтому отозвать лицензию на добычу у компании "Экоюжгеоразведка", которая день за днем уничтожает Бакальскую косу, может только Москва.

Проблемой сохранения косы озадачились и в Совете Федерации, пока без результата. Летом сенатор Ольга Ковитиди потребовала свернуть добычу песка на крымском побережье и ужесточить законодательство в этой сфере. А крымские ученые предложили создать на северо-западе полуострова национальный морской природный парк "Каркинитский". Однако пока что, по словам местных жителей, с Бакальской косы по-прежнему вывозят по несколько тысяч тонн песка в день.

Другой экологической проблемой является хаотичный вылов кефали, камбалы и бычков, а также черноморской травяной креветки в Каркинитском заливе.

– Запрет на вылов установлен с 1 июня до 31 августа. Все остальное время идет неконтролируемый лов. Ее [креветку] вылавливают в огромных количествах в том числе в конце апреля и весь май, когда у креветки нерестовый период – до 90 процентов особей с икрой. Мы пытаемся добиться того, чтобы перенесли сроки запрета на вылов, чтобы его сдвинули хотя бы на месяц и захватили весь май, а в августе, когда креветка без икры, ее можно было бы ловить. На сегодняшний день креветка не находится на грани исчезновения, потому что ее очень много. Но если продолжать вылавливать нерестящуюся креветку, то не будет потомства, и с каждым годом популяция будет уменьшаться. Это исчерпаемый ресурс", – говорит Светлана Статкевич.

По словам ученого, на промысловых судах используются рыболовецкие сети с очень мелкой ячеей – до 6 миллиметров. В итоге вместе с креветкой в них попадает молодь рыбы, которая приходит в мелководную часть залива на нерест. Рыбаков эта мелочь не интересует: ее попросту отдают на корм скоту, а популяции при этом наносится большой урон.

Что же касается сброса пресной воды в Каркинитский залив, то крымские ученые всерьез сомневаются в том, что это могло оказать заметное воздействие на экосистему акватории. Сам Антон Георга-Копулос из Гидрофизического института признался, что не располагает данными о количестве сбрасываемой воды, предположив, что он в два-три раза меньше того объема, который в последние "мирные" годы подавался в канал – 1,5 миллиарда кубометров ежегодно.

Теоретически дополнительный приток пресной воды может негативно сказаться на морских обитателях. "Распреснение вызывает изменения фауны и флоры. Есть повод задуматься о видах, которые могут с пресной водой доминировать в этих участках со своими болезнями, со своими паразитами и так далее", – говорит старший научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии ИнБЮМа Оксана Вялова. При этом она добавляет, что не располагает точными данными о фактическом влиянии сброса днепровской воды на аквакультуру.

Европейским организациям, которые занимаются изучением проблем Черного моря, ситуация в Каркинитском заливе не кажется критической. В последние годы проект ЕС "Экологический мониторинг Черного моря" не проводил никаких программ, связанных с экологическими угрозами в этой части бассейна, рассказал Радио Свобода руководитель команды проекта Ярослав Слободник. В организации считают, что в Черном море и без днепровской воды хватает серьезных проблем – в первую очередь, это химическое загрязнение и загрязнение пластиковыми отходами.

По словам Виктора Тарасенко из Крымской академии наук, его организация сейчас не ведет наблюдений за Каркинитским заливом – на эти цели не выделяют финансирования. Но эта акватория всегда обильно опреснялась за счет речной воды.

– Днепр и Южный Буг всегда сбрасывали туда огромное количество пресной воды. Поэтому эта тема кажется мне немного натянутой. Проблемы связаны не с тем, что [власти Украины] не дают [воду в Северо-Крымский канал]. Доля Северо-Крымского канала была значительной, в расцвете подачи было 3 миллиарда кубов [в год], но Днепр сбрасывает гораздо больше. Поэтому я затрудняюсь сказать, насколько глубоки изменения, произошедшие после перекрытия канала, – подчеркнул ученый.

Светлана Статкевич указывает на то, что большая часть предназначавшейся для Крыма днепровской воды сейчас расходится по материковой части Украины: "Северо-Крымский канал в верховьях проходит по Херсонской области. Вода в эту часть канала поступает, он перекрыт уже на границе с Крымом. В итоге вода, не попадающая в Крым, остается на материке и затапливает территорию Херсонской области. Это своего рода бедствие".

Каким бы ни было влияние проблем, связанных с Северо-Крымским каналом, простого решения у них не будет, признают все без исключения эксперты. Дело в том, что инфраструктура водной артерии местами фактически разрушена до основания. Просто так открыть шлюзы и пустить воду в Крым не получится. Киеву и Москве волей-неволей придется договариваться.

– Северо-Крымский канал строили достаточно давно, и за этот период износилась система, а за тот период, когда перестали подавать [воду], она разрушилась полностью. Возобновление подачи воды может привести к катастрофе, поскольку вода смоет все на своем пути. Так что Северо-Крымский канал придется заново восстанавливать, – предупреждает Светлана Статкевич.