Полицейским, осуждённым за изнасилование, отменили приговор

В Екатеринбурге Свердловский областной суд отменил приговор троим полицейским, которые ранее были осуждены по обвинению в изнасиловании задержанной в служебном автомобиле. Их отпустили из-под ареста и назначили запрет определённых действий. Об этом сообщает "Медиазона".
Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Причины такого решения областного суда не называются.
В июле этого года суд в Екатеринбурге приговорил сотрудника патрульно-постовой службы Вадима Мустафина к 6,5 годам колонии, а его коллег Вячеслава Тропина и Андрея Бессарабова по 6 годам. По версии следствия, в августе 2019 года они задержали 22-летнюю гражданку Казахстана и поместили её в служебный автомобиль, где изнасиловали. Потерпевшая утверждает, что сотрудники ППС угрожали отвезти её в отдел и там "пустить по кругу". Осуждённые были уволены со службы.
После проверки из правоохранительных органов были уволены трое начальников осуждённых полицейских, ещё 14 сотрудников получили дисциплинарные взыскания.
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