У врача, не выпускавшего Навального из страны, нашли плагиат в диссертации 

Сообщество "Диссернет" обнаружило плагиат в диссертации главы Минздрава Омской области Александра Мураховского.

Сообщается, что Мураховский защищал кандидатскую диссертацию в декабре 2013 года, её тема – "Социально-гигиеническая оценка востребованности медицинских технологий при амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи взрослому населению". Специалисты "Диссернета" нашли в работе заимствования из диссертации новосибирского врача Елены Тоцкой за 2008 год.

В ноябре Александр Мураховский был назначен главой Минздрава Омской области. До этого он возглавлял омскую больницу скорой помощи №1 - именно туда был доставлен Алексей Навальный сразу после отравления боевым отравляющим веществом группы "Новичок".

Во время пребывания оппозиционера в больнице Мураховский отвечал, в частности, за общение с прессой. Именно он заявил журналистам, что причина тяжёлого состояния Навального – "нарушение обмена веществ". Кроме того, главврач в течение двух суток отказывался допускать к политику его жену Юлию, ссылаясь на то, что у неё нет с собой свидетельства о браке, а также не разрешал перевезти оппозиционера на лечение в Берлин. Навальный и его родные обвиняют Мураховского и административный состав клиники во лжи и попытке скрыть следы отравления. При этом оппозиционер поблагодарил лечивших его врачей, которые, вероятно, спасли ему жизнь.