Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский, куда в середине августа после отравления был госпитализирован оппозиционный политик Алексей Навальный, назначен главой регионально министерства здравоохранения, сообщает сайт правительства Омской области.

Он сменил на этом посту чиновницу Ирину Солдатову, которую губернатор отправил в отставку после протеста врачей, напоминает "Сибирь.Реалии".

"Александр Мураховский прошел все профессиональные ступени как врач и руководитель, знает и понимает все процессы, происходящие в здравоохранении, особенно организацию работы скорой медицинской помощи", - прокомментировали новое назначение в областном правительстве. Для согласования кандидатуры чиновник вылетал в Москву, что нетепично для руководителей такого уровня, утверждало накануне Gorod55 со ссылкой на неназванные источники.

В омскую БСМП №1, которой руководит депутат горсовета и член "Единой России" Мураховский, 20 августа был доставлен Алексей Навальный, которому стало плохо на борту самолета Томск – Москва. Несмотря на версию родственников и сторонников политика о его отравлении, персонал больницы и сам главврач неоднократно отрицали это. Мураховский утверждал, что у пациента "нарушение обмена веществ".

Врачи отказывались допускать к оппозиционеру его жену Юлию, ссылаясь на то, что у неё нет с собой свидетельства о браке. Позднее сторонники политика требовали от Мураховского ускорить транспортировку больного в Берлин.

Сам Навальный, после того как пошел на поправку после отравления, отказался считать Мураховского врачом и назвал его лишь "членом "Единой России", поблагодарив, тем не менее, его подчинённых, которые, вероятно, спасли политику жизнь.