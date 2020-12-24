Государственным языком на сайте президента Молдавии стал румынский

После инаугурации нового президента Молдавии Майи Санду государственный язык на официальном сайте главы государства изменили с молдавского на румынский. Английская и русская версии сайта не изменились.

Молдавский и румынский языки очень близкие друг другу. Парламент Молдавии утвердил молдавский государственным языком и перевел его с кириллицы на латиницу в 1989 году. Именно этот язык, согласно Конституции страны, является государственным.

В 2013 году конституционный суд решил, что государственным языком является румынский. Он же прописан в Декларации независимости страны. В Конституцию эти изменения не вносились.

В октябре 2017 года конституционный суд страны одобрил поправки к Основному закону, согласно которым название государственного языка должно быть изменено с молдавского на румынский. Экс-президент Молдавии Игорь Додон тогда раскритиковал это решение.

Незадолго до инаугурации Санду Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса межнационального общения. В 2018 году конституционный суд Молдавии признал эту норму устаревшей и отменил. Оппозиция намерена оспорить решение Додона.