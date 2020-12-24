Государственным языком на сайте президента Молдавии стал румынский

После инаугурации нового президента Молдавии Майи Санду государственный язык на официальном сайте главы государства изменили с молдавского на румынский. Английская и русская версии сайта не изменились.
Молдавский и румынский языки очень близкие друг другу. Парламент Молдавии утвердил молдавский государственным языком и перевел его с кириллицы на латиницу в 1989 году. Именно этот язык, согласно Конституции страны, является государственным.
В 2013 году конституционный суд решил, что государственным языком является румынский. Он же прописан в Декларации независимости страны. В Конституцию эти изменения не вносились.
В октябре 2017 года конституционный суд страны одобрил поправки к Основному закону, согласно которым название государственного языка должно быть изменено с молдавского на румынский. Экс-президент Молдавии Игорь Додон тогда раскритиковал это решение.
Незадолго до инаугурации Санду Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса межнационального общения. В 2018 году конституционный суд Молдавии признал эту норму устаревшей и отменил. Оппозиция намерена оспорить решение Додона.
- Майя Санду помимо молдавского имеет румынское гражданство. Она вступила в должность президента Молдавии 24 декабря, сменив на посту пророссийски настроенного главу государства Игоря Додона.
- В своей инаугурационной речи Санду обратилась у национальным меньшинствам на русском, гагаузском, болгарском и украинском языках и заявила, что не допустит нарушения их прав. Новый президент отметила, что своей главной задачей видит борьбу с коррупцией.
- Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии, мирное урегулирование конфликта в Приднестровье и вывод оттуда российских войск.
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