Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Государственным языком на сайте президента Молдавии стал румынский

Майя Санду во время инаугурации, Кишинёв, 24 декабря 2020 года 

После инаугурации нового президента Молдавии Майи Санду государственный язык на официальном сайте главы государства изменили с молдавского на румынский. Английская и русская версии сайта не изменились.

Молдавский и румынский языки очень близкие друг другу. Парламент Молдавии утвердил молдавский государственным языком и перевел его с кириллицы на латиницу в 1989 году. Именно этот язык, согласно Конституции страны, является государственным.

В 2013 году конституционный суд решил, что государственным языком является румынский. Он же прописан в Декларации независимости страны. В Конституцию эти изменения не вносились.

В октябре 2017 года конституционный суд страны одобрил поправки к Основному закону, согласно которым название государственного языка должно быть изменено с молдавского на румынский. Экс-президент Молдавии Игорь Додон тогда раскритиковал это решение.

Игорь Додон
Смотри также

Русскому языку в Молдавии вернули статус межнационального общения

Незадолго до инаугурации Санду Додон подписал закон о возвращении русскому языку статуса межнационального общения. В 2018 году конституционный суд Молдавии признал эту норму устаревшей и отменил. Оппозиция намерена оспорить решение Додона.

  • Майя Санду помимо молдавского имеет румынское гражданство. Она вступила в должность президента Молдавии 24 декабря, сменив на посту пророссийски настроенного главу государства Игоря Додона.
  • В своей инаугурационной речи Санду обратилась у национальным меньшинствам на русском, гагаузском, болгарском и украинском языках и заявила, что не допустит нарушения их прав. Новый президент отметила, что своей главной задачей видит борьбу с коррупцией.
  • Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии, мирное урегулирование конфликта в Приднестровье и вывод оттуда российских войск.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG