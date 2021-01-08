Время Свободы:"Это было преднамеренное убийство". Годовщина гибели украинского самолета в Иране
Год назад Иран сбил украинский пассажирский самолет***Джо Байден обвинил Дональда Трампа в подрыве основ американской демократии***Арест Марии Колесниковой продлен до 8 марта***30 лет назад так называемая «январская война» привела к фактическому отделению Южной Осетии от Грузии
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