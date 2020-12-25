Любовь Соболь сообщила рано утром, что к ней пришла полиция

К соратнице оппозиционного политика Алексея Навального Любови Соболь, по её словам, в пятницу рано утром пришла полиция.

Соболь сообщила об этом в Твиттере.

"У меня заклеили камеры на площадке. Взломали дверь на площадке, я слышала, как ее ломали. Стучат в дверь и говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву", - говорит Соболь на видео.

Позднее в соцсети появилось сообщение, что с Соболь пропала связь.

"Навальный LIVE" передаёт, что сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией увезли на допрос в Следственный комитет, а в её квартире проходит обыск. Изъяли всю технику Соболь, её мужа и дочери. С чем связан допрос, не уточняется.

Ранее на этой неделе Перовский суд Москвы оштрафовал Соболь на тысячу рублей - после задержания 21 декабря около дома предполагаемого сотрудника ФСБ и участника операции по отравлению Навального Константина Кудрявцева. Соболь признали виновной в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП). Ей назначили административный штраф в тысячу рублей.

Как отмечает "МБХ-Медиа", Любовь Соболь хотели допросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Сотрудница ФБК отказалась от дачи показаний.

В пятницу после сообщения о визите к Соболь полиции Алексей Навальный предположил, что к ней пришли с обыском "по делу о звонке в дверь отравителю из ФСБ".

Несколько дней назад Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своего разговора с человеком, которого он идентифицировал как Кудрявцева. Тот фактически признался, что оппозиционер был отравлен летом этого года в Томске сотрудниками спецслужбы. ФСБ назвала запись разговора с Кудрявцевым "подделкой".